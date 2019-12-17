والي تتابع التفاعل على المنصة الإلكترونية للمشروع القومي مودة.. صور

تتابع غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، التفاعل على المنصة الإلكترونية للمشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية وتأهيل الشباب المقبلين على الزواج (مودة) www.mawadda-eg.com/ والتى تم اطلاقها أمس الاثنين، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.



وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، بحسب بيان، الثلاثاء، إنه شرف كبير ان يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي المنصة الإلكترونية لمشروع مودة، والتي تقدم دورات تدريبية وتعليمية عن بعد في تأهيل المقبلين على الزواج، وتأكيد علي اهتمام سيادته بالحفاظ على كيان الأسرة المصرية وبناء مجتمع قوى ومتماسك.



واضافت والي ان المنصة الالكترونيه تقدم دورات موجهة للشباب من سن ١٨ ل٢٥ سنة ، وتتضمن عددا كبيرا من الساعات لمحاضرات مختلفة لأكثر من ١٧ خبيرا . واستعنا باكبر شركة مصرية متخصصة في التدريب والتعليم عن بعد وهي شركة المنتور لتكون الشريك الاستيراتيجى في انشاء المنصة وادارتها الكترونيا بأعلي مستويات الامن السيبراني والتأمين ضد اي محاولة لاختراقها وتساعدنا ايضا في الوصول الي اعلي معدلات الاستفادة والتفاعل مع آراء الشباب من خلال تحليل مستمر للبيانات وردود الافعال، ونستهدف الوصول من خلال هذه المنصة لمليون شخص سنويا حيث يبلغ عدد الزيجات الجديدة المقبلين في مصر ٨٩٠ ألفا وترتفع بينهم نسب الطلاق.



وذكرت أن "هدفنا من خلالها تأسيس تدريب وتأهيل الشاب والفتاة ثقافيا واجتماعيا ونفسيا بما يجعلهم مؤهلين لتأسيس بيت وتربية أبناء اسوياء صحيا ونفسيا".



واستعرضت والي مشروع مودة قائلة المشروع يسعى إلى الجمع بين الجهود المبذولة للحفاظ على وحدة الأسرة المصرية والحد من نسب الطلاق في المجتمع، وذلك بتوجيهات من السيد رئيس الجمهورية خلال المؤتمر السادس للشباب بجامعة القاهرة المنعقد عام 2018.



ويهدف المشروع إلى تزويد الشباب المقبلين على الزواج بالخبرة اللازمة لتشكيل الأسرة وحل أي خلافات محتملة، وكذلك تدعيم مكاتب فض المنازعات الأسرية للقيام بدور في الحد من حالات الطلاق، بالإضافة إلى مراجعة التشريعات التي تدعم الأسر وتحمي حقوق الزوجين والأطفال.



ويستهدف المشروع الشباب في سن الزواج وهي الفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا،ويضم البرنامج مجموعة من أنشطة الاتصال المباشر من خلال:

اولا : الجامعات المصرية حيث تم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التضامن الإجتماعي والتعليم العالي، في فبراير ٢٠١٩ وتم تطبيق البرنامج على ٧٥٠٠٠ الف طالب وطالبة بجامعات ( القاهرة _ عين شمس _ حلوان _ الإسكندرية _ بورسعيد) ووافق المجلس الأعلى للجامعات على تعميم البرنامج على مستوى الجامعات في مايو ٢٠١٩.



ثانيا : معسكرات التجنيد

حيث صدقت الامانة العامة لوزارة الدفاع لتنفيذ البرنامج بمعسكرات المجندين في أغسطس ٢٠١٩

وكذلك صدقت وزارة الداخلية على التنفيذ في سبتمبر ٢٠١٩ وقد تم تنفيذ البرنامج على ٣٠٠٠٠ مجند.



ثالثا : مكلفو الخدمة العامة حيث تم تنفيذ البرنامج على ٢٥٠٠ مكلف ومكلفة ب ٨ محافظات ويتم الان العمل على استهداف ٨٠٠٠ مكلف ومكلفة ب ١٠ محافظات أخرى.



رابعا : الأنشطة الفنية غير التقليدية حيث تم تنفيذ عمل مسرحي تحت عنوان مودة بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة يستهدف ٢٠٠٠٠ شاب وفتاة.



كما يستهدف البرنامج المتزوجين الذين يترددون على أي من مكاتب تسوية المنازعات الزوجية التابعة لوزارة العدل.

