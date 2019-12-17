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أخبار العالم

بنسبة 5.33%.. ارتفاع معدل رفض منح الإسرائيليين تأشيرات دخول أمريكا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:51 ص
ارتفاع معدل رفض تأشيرات
ارتفاع معدل رفض تأشيرات أمريكا للإسرائيليين
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سمر صالح
ازداد معدل رفض منح الإسرائيليين تأشيرات من أجل الدخول لأراضي الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية اليوم، الثلاثاء.

وشهد عام 2019 الجاري ارتفاعا ملحوظا بذلك، حيث بلغت النسبة 5.33%، وهي السنة الخامسة على التوالي التي يزداد فيها حجم رفض الإسرائيليين.

وفي حال رغبة إسرائيل الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، يجب أن تكون نسبة الرفض أقل من 3%.

وأرجع مختصون إسرائيليون ذلك، إلى خشية السفارة الأمريكية من أن يتجه الإسرائيليون للولايات المتحدة للعمل هناك بشكل غير قانوني.

فيما قالت مصادر إسرائيلية إن ذلك يتم لأسباب سياسية، وأن زيادة المعدل يتم بشكل مصطنع، مشيرة إلى أن عددا كبيرا جدا من الطلبات يتم رفضها تلقائيا.

وبحسب الصحيفة، فإن اتصالات كانت تجرى لوضع إسرائيل ضمن قائمة الإعفاء من التأشيرة، مشيرة إلى أن تلك الجهود لم تصل حتى اللحظة لأي نجاح رغم أن بعض السياسيين كانوا يتفاخرون بقرب حصول ذلك.
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