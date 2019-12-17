مشيرة خطاب: منتدى الشباب أعاد مصر إلى قلب العالم.. فيديو

أعربت السفيرة مشيرة خطاب، وزير الدولة للأسرة والسكان السابقة، عن سعادتها وفخرها بشباب مصر وبالدور الذى يلعبونه فى منتديات شباب العالم والمنتديات المحلية التي تقام للشباب المصري، مشيرة إلى أننا "أمام بناء قدرات رائعة بين الشباب المنظمين والمعدين والمتحدثين".



وأشارت مشيرة خطاب في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إلى أن منتدى شباب العالم أعاد مصر إلى قلب العالم، وتجمع حولها أغلى ما هو موجود في أي مجتمع من المجتمعات، مؤكدة أن الشباب يتحاور فى هذا المنتدى حول القضايا التي تهمهم من قضايا ثقافية واجتماعية واقتصادية وتعليمية.



وتابعت: "شاركت فى جلسة حول بناء رأس المال البشرى والتى كانت تنظمها شركة جوجل ووجدت أن الحوار كان عظيما بشأن الذكاء الإصطناعى والذكاء البشري".



واضافت: "منتدى شباب العالم فى منتهى العظمة منذ حفل الافتتاح والعروض التى قدمت فيه ، كما أن أداء الشباب من مختلف أنحاء العالم يجعلنا نرى الإعجاز لديهم ومدى تغلبهم على التحديات التى واجهتهم ، بالإضافة إلى الشباب المصرى الذي قدم نموذجًا رائعًا".



وانطلق مساء السبت الماضي منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.



وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم احتفت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، وكما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



المؤتمر يقام فى مدينة شرم الشيخ لتوحيد الشباب من كافة أنحاء العالم، حيث أننا ننتمى إلى كوكب جميل ونتمنى لجميع الناس أن يتحدوا ويعيشوا فى سلام، كما أنه يمثل انعكاسًا لدبلوماسية السياسة المصرية.



يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت السبت الماضى فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، ومن المقرر أن تختتم اليوم الثلاثاء.