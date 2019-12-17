في عيد ميلاده.. سر منع يوري مرقدي من دخول هذا الشاطئ | شاهد

يحتفل الفنان اللبناني يوري مرقدي اليوم، الثلاثاء، بعيد ميلاده الـ 50، حيث إنه من مواليد العاصمة بيروت في مثل هذا اليوم الموافق 17 ديسمبر من عام 1969.
وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تداولوا فيديو للفنان يورى مرقدى، أعلن فيه عن غضبه بعد تعرضه للمنع من دخول أحد الشواطئ برفقة كلبه.
وأكد يوري مرقدى خلال الفيديو أنه ذهب والكلب الخاص به إلى أحد الشواطئ في دولة لبنان، إلا أن أفراد الأمن المسئولين عن المكان، رفضوا دخوله والكلب، مؤكدين أن هناك قرارا بمنع دخول كل من الكلاب والمحجبات إلى الشاطئ.
وأعلن الفنان يوري مرقدي عن غضبه من هذا التصرف، مؤكدًا أن منع المحجبات مع الكلاب فى قائمة واحدة أمر غير مقبول.
في الوقت نفسه، أحدث الأمر حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين خصوصا، معلنين عن رفضهم لمثل تلك الانتهاكات أو منع دخول المحجبات ووضعهم فى قائمة واحدة مع الكلاب.
وكان عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، تداولوا فيديو للفنان يورى مرقدى، أعلن فيه عن غضبه بعد تعرضه للمنع من دخول أحد الشواطئ برفقة كلبه.
وأكد يوري مرقدى خلال الفيديو أنه ذهب والكلب الخاص به إلى أحد الشواطئ في دولة لبنان، إلا أن أفراد الأمن المسئولين عن المكان، رفضوا دخوله والكلب، مؤكدين أن هناك قرارا بمنع دخول كل من الكلاب والمحجبات إلى الشاطئ.
وأعلن الفنان يوري مرقدي عن غضبه من هذا التصرف، مؤكدًا أن منع المحجبات مع الكلاب فى قائمة واحدة أمر غير مقبول.
في الوقت نفسه، أحدث الأمر حالة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بين اللبنانيين خصوصا، معلنين عن رفضهم لمثل تلك الانتهاكات أو منع دخول المحجبات ووضعهم فى قائمة واحدة مع الكلاب.