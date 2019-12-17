هندسة طنطا: نتبنى الطلاب الموهوبين الصغار من طلاب المدارس.. صور

أعلن الدكتور محمود زكي عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا ، تبني وحدة البحوث والتطوير بالكلية الطلاب الموهوبين والمخترعين الصغار علميًا من طلاب المدارس في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.





وأكد "زكي"، حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع على احتضان المواهب الشابة وتقديم برامج مميزة لهم لصقل موهبتهم وتطوير قدراتهم، باعتبارهم مستقبل مصر وعدتها لتحقيق التنمية والازدهار.





جاء ذلك في أعقاب انتهاء معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة "المعرض المحلي لمحافظة الغربية" ، والذي استضافته كلية الهندسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة الغربية.



