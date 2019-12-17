ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

هندسة طنطا: نتبنى الطلاب الموهوبين الصغار من طلاب المدارس.. صور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:57 ص
عميد هندسة طنطا
عميد هندسة طنطا
Advertisements
احمد علي
أعلن الدكتور محمود زكي عميد كلية الهندسة بجامعة طنطا ، تبني وحدة البحوث والتطوير بالكلية الطلاب الموهوبين والمخترعين الصغار علميًا من طلاب المدارس في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي.

وأكد "زكي"، حرص جامعة طنطا برئاسة الدكتور مجدي سبع على احتضان المواهب الشابة وتقديم برامج مميزة لهم لصقل موهبتهم وتطوير قدراتهم، باعتبارهم مستقبل مصر وعدتها لتحقيق التنمية والازدهار.

جاء ذلك في أعقاب انتهاء معرض مكتبة الإسكندرية للعلوم والهندسة "المعرض المحلي لمحافظة الغربية" ، والذي استضافته كلية الهندسة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومحافظة الغربية.

وقد صاحب المعرض مسابقة لاختيار أفضل الاختراعات للطلاب الموهوبين والمتميزين، والذي شارك فيه أساتذة كلية الهندسة بخبراتهم ، بحضور الدكتور أيمن بكرى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسنى دوير مدير مركز البحوث والاستشارات الهندسية، وناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم.
هندسة طنطا: نتبنى الطلاب الموهوبين الصغار من طلاب المدارس.. صور
هندسة طنطا: نتبنى الطلاب الموهوبين الصغار من طلاب المدارس.. صور
هندسة طنطا: نتبنى الطلاب الموهوبين الصغار من طلاب المدارس.. صور
هندسة طنطا: نتبنى الطلاب الموهوبين الصغار من طلاب المدارس.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس جامعة القاهرة يستقبل الطفل المتميز في الرياضيات بمكتبه والجامعة تتبنى الموهوبين والمبدعين

تعرف على توجيهات محافظ الغربية الجديد للإدارات التعليمية

استجابة لـ صدى البلد.. محافظ الغربية يكرم بطلا رياضيا من المكفوفين

وكيل تعليم دمياط يتفقد معرض العلوم والهندسة "ISEF 2020" ويكرم المشاركين

وكيل تعليم الغربية يشارك فى برنامج مهارات البحث العلمى للعلوم والهندسة.. صور

ترشيحاتنا

البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض الأسعار بعد أكبر تراجع للدولار

الأرصاد تكشف طقس الأربعاء.. وتوجه نصيحة للمواطنين.. شاهد

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

عيار 18 يسجل 568 جنيهًا.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17 - 12 - 2019 .. فيديو

بملابس غير تقليدية.. شاهد إطلالة بلقيس في أحدث جلسة تصوير

هدرسفيلد يرفع سعره.. رمضان صبحي يعود للدوريات الأوروبية بهذا الموعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت