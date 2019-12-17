بعد 72 ساعة.. أمن الغربية ينجح فى إعادة سيارة مبلغ بسرقتها

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم بالتنسيق مع ضباط مباحث المرور فى إعادة سيارة ملاكي مبلغ بسرقتها لمالكها عقب سرقتها فى أقل من 72 بضبطها بأول طرق المعاهدة بدائرة قسم شرطة أول طنطا وذلك في إطار خطة الأمن لمواجهه الخارجين عل القانون.



كان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بسرقة سيارة ملاكي ماركة افيو ملك المدعو " محمد. م" مقيم اول طريق المعاهدة دائرة قسم اول طنطا.



أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي قاده المقدم يوسف الجندي رئيس المباحث والنقباء سمير البحيري وأحمد حبيب معاوني المباحث إلى مكان البلاغ.



كما تم فحص الكاميرات بالمنطقة وخط سير السيارة وتم تحديد مرتكب الواقعة وضبط السيارة المسروقة وإعادتها لمالكها.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق فى الحادث.

