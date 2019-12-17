ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اعدلوا ثم حاسبوا.. رسالة شديدة اللهجة من فرج عامر إلى لجنة الحكام

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 11:55 ص
فرج عامر
فرج عامر
Advertisements
ياسمين تيسير
وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رسالة شديدة اللهجة إلى لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، بشأن مستوى التحكيم في الكرة المصرية.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أؤيد تشديد العقوبات في الاعتراض علي التحكيم أو أي تجاوز في حق الحكام، ولكن بشرط أن نعدل أولا (اعدلوا ثم حاسبوا)".

وحقق نادي سموحة فوزًا هامًا على منافسة أسوان بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت المباراة حالة اضطراب بين حكم اللقاء وإبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة مما لجأ حكم اللقاء الي طرد ابراهيم حسن خارج أرض الملعب.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الغبي يعتقد أنه أذكى من اللى حوله.. فرج عامر يشعل السوشيال ميديا | شاهد

مهزلة في لقاء سموحة وأسوان.. إبراهيم حسن يتطاول على الحكم والأخير يطرده | شاهد

الزراعة تطالب سموحة بـ 48 مليار.. فرج عامر: لن نطرد 2 مليون عضو من النادي

فرج عامر: الحكم كاد يفسد لقاء سموحة وأسوان

ترشيحاتنا

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

دعاء الصباح.. إذا قلته كفاك الله ورزقك من حيث لا تحتسب

هدرسفيلد يرفع سعره.. رمضان صبحي يعود للدوريات الأوروبية بهذا الموعد

في عيد ميلاده.. سر منع يوري مرقدي من دخول هذا الشاطئ | شاهد

عايز العريس مبتسم.. أب يشعل مواقع التواصل بزفاف ابنته

شاهد.. أحدث ظهور لـ عادل إمام من كواليس فالنتينو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت