اعدلوا ثم حاسبوا.. رسالة شديدة اللهجة من فرج عامر إلى لجنة الحكام

وجه فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، رسالة شديدة اللهجة إلى لجنة الحكام برئاسة جمال الغندور، بشأن مستوى التحكيم في الكرة المصرية.



وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "أؤيد تشديد العقوبات في الاعتراض علي التحكيم أو أي تجاوز في حق الحكام، ولكن بشرط أن نعدل أولا (اعدلوا ثم حاسبوا)".



وحقق نادي سموحة فوزًا هامًا على منافسة أسوان بهدف نظيف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز.



وشهدت المباراة حالة اضطراب بين حكم اللقاء وإبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة مما لجأ حكم اللقاء الي طرد ابراهيم حسن خارج أرض الملعب.