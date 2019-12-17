4 أسباب لـ الاكتئاب.. وهل ينتقل وراثيًا؟

يعد الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأشياء المحيطة، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري، و يؤثر الاكتئاب على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.
ويعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف، ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة، ويتطلب علاج الاكتئاب على المدى الطويل، ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك، حيث ان اغلب الأشخاص المصابين بالأكتئاب يتحسَّنون بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.
ولا يُعرف تحديدًا ما الذي يسبب الاكتئاب، كما هو الحال مع العديد من الاضطرابات النفسية، يمكن أن تشترك العديد في العوامل، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، وأهمها:
1- الاختلافات البيولوجية:
و يبدو أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم اختلافات فيزيائية في أدمغتهم، وقد تساعدك هذه الاختلافات البيولوجية في النهاية في معرفة الأسباب.
2- كيمياء المخ:
الناقلات العصبية هي مواد كيميائية متواجدة بشكل طبيعي في الدماغ، والتي من المرجح أن تلعب دورًا في الإصابة بالاكتئاب، وتشير البحوث الأخيرة إلى أن التغيُّرات في وظيفة هذه الناقلات العصبية، وتأثيرها وكيفية تفاعلها مع الدوائر العصبية المشاركة في الحفاظ يمكن ان يؤثر على استقرار الحالة المزاجية، قد تلعب دورًا مهمًا في الاكتئاب وعلاجه.
3- الهرمونات:
وتسبب التغيرات في توازن الهرمونات في الجسم، والذي يكون له علاقة بالتسبب في الإصابة بالاكتئاب أو تحفيزها، و يمكن أن تحدث التغيّرات الهرمونية نتيجة الحمل، وخلال الأسابيع الأولى من الحمل أو بعد الولادة مباشرة (المدة التالية للوضع)، ويمكن أن تسبب قصور عمل الغدة الدرقية، أو انقطاع الطمث، أو عدد من الحالات الأخرى، ايضا في الإصابة بـ الاكتئاب.
4- الوراثة:
ويشيع الاكتئاب أكثر بين الأشخاص الذين يصاب أقربائهم بالدم بالاكتئاب مسبقا، حيث يحاول الباحثون في العثور على الجينات التي قد تتسبب في الاكتئاب.
ويعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف، ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة، ويتطلب علاج الاكتئاب على المدى الطويل، ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك، حيث ان اغلب الأشخاص المصابين بالأكتئاب يتحسَّنون بالأدوية أو العلاج النفسي أو كلاهما.
ولا يُعرف تحديدًا ما الذي يسبب الاكتئاب، كما هو الحال مع العديد من الاضطرابات النفسية، يمكن أن تشترك العديد في العوامل، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، وأهمها:
1- الاختلافات البيولوجية:
و يبدو أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم اختلافات فيزيائية في أدمغتهم، وقد تساعدك هذه الاختلافات البيولوجية في النهاية في معرفة الأسباب.
2- كيمياء المخ:
الناقلات العصبية هي مواد كيميائية متواجدة بشكل طبيعي في الدماغ، والتي من المرجح أن تلعب دورًا في الإصابة بالاكتئاب، وتشير البحوث الأخيرة إلى أن التغيُّرات في وظيفة هذه الناقلات العصبية، وتأثيرها وكيفية تفاعلها مع الدوائر العصبية المشاركة في الحفاظ يمكن ان يؤثر على استقرار الحالة المزاجية، قد تلعب دورًا مهمًا في الاكتئاب وعلاجه.
3- الهرمونات:
وتسبب التغيرات في توازن الهرمونات في الجسم، والذي يكون له علاقة بالتسبب في الإصابة بالاكتئاب أو تحفيزها، و يمكن أن تحدث التغيّرات الهرمونية نتيجة الحمل، وخلال الأسابيع الأولى من الحمل أو بعد الولادة مباشرة (المدة التالية للوضع)، ويمكن أن تسبب قصور عمل الغدة الدرقية، أو انقطاع الطمث، أو عدد من الحالات الأخرى، ايضا في الإصابة بـ الاكتئاب.
4- الوراثة:
ويشيع الاكتئاب أكثر بين الأشخاص الذين يصاب أقربائهم بالدم بالاكتئاب مسبقا، حيث يحاول الباحثون في العثور على الجينات التي قد تتسبب في الاكتئاب.