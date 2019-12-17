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أخبار البلد

وزير الخدمة المدنية العماني يؤكد أهمية تعزيز التعاون المشترك مع مصر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
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أش أ
أكد وزير الخدمة المدنية العماني ورئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة، الشيخ خالد بن عمر بن سعيد المرهون، أهمية تعزيز التعاون المشترك بين بلاده ومصر في مجالات الخدمة المدنية والتطوير الإداري، خاصة ما يتعلق منها بتبادل الخبرات في مجالات التدريب والدراسات والاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة بين البلدين، وتطوير أدوار وآليات عمل قطاع الخدمة المدنية. 

وأفادت وكالة الأنباء العمانية اليوم /الثلاثاء/، بأن ذلك جاء خلال استقبال الوزير العماني للدكتورة شريفة فؤاد شريف المديرة التنفيذية للمعهد القومي للإدارة ورئيسة مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتي تزور السلطنة حاليا.

من جانبها أكدت الدكتورة شريفة فؤاد، أهمية هذه الزيارة لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين المعهدين، وبلورة رؤية مشتركة لتعزيز أوجه التعاون والاستفادة من التجارب والممارسات الإدارية الناجحة .

وتأتي هذه الزيارة في إطار تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المعهد القومي للإدارة ومعهد الإدارة العامة بسلطنة عمان، بهدف توثيق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين، بالإضافة إلى المشاركة في المؤتمر العربي حول حوكمة الإدارة العامة "الطريق لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي".
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