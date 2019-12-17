ماريتا عاصي الحلاني في حوار لـ صدى البلد: سعيدة بمشاركتي في منتدى شباب العالم بـ شرم الشيخ.. وهذا ردي على منتقدي غناء أبناء المطربين.. فيديو

ماريتا عاصي الحلاني في حوار لـ "صدى البلد":

سعيدة بمشاركتي في منتدى شباب العالم بـ شرم الشيخ

هذا ردي على منتقدي غناء أبناء المطربين

التقى "صدى البلد" بالفنانة اللبنانية ماريتا عاصي الحلاني خلال فعاليات منتدى شباب العالم في حوار كشفت من خلاله عن جديدها الفني.قالت ماريتا عاصي الحلاني إنها سعيدة للغاية ومتحمسة لتواجدها في منتدى شباب العالم ومشاركتها فيه بفقرة غنائية، لافتة إلى أنها عندما تواصل معها القائمون على المنتدى شعرت بأهمية وجودها في هذا الحدث الفني.وأضافت ماريتا عاصي الحلاني: "وجودي في مصر أمر يسعدني أنا بحب مصر كثيرا، ودائما أزورها مع والدي وأول مرة غنيت على مسرح كان في مصر ونحن كعائلة نحب مصر كثيرا وأعتبرها بيتي الثاني".وأكدت ماريتا الحلاني أهمية منتدى شباب العالم لأن العالم بحاجة للتواصل مع الشباب بشكل دائم وإدماجهم في المجتمع وطوال الوقت نحتاج إلى دم جديد وفكر جديد، لافتة إلى أن هم مستقبل الوطن وتواجدهم مع بعضهم البعض لتبادل الأفكار أمر مهم.وأشارت ماريتا الحلاني إلى أنها تتابع فعاليات المنتدى قبل وصولها إلى شرم الشيخ وأنها تأثرت كثيرا بالطفل زين.أما عن القضايا التي ترى أهمية إلقاء الضوء عليها بشكل كبير هي تمكين المرأة، مصرحة: "شيء جميل أن نرى المرأة لديها كل حقوقها ونحن في الوطن العربي نتقدم بشكل كبير في منح المرأة فرص".وتطرقت ماريتا الحلاني للحديث عن بدايتها الفنية: "تعرضت بداياتي لهجوم وانتقادات لأنني ابنة فنان وكل أبناء الفنانين يتعرضون لهذه الحملة ولكني لم أستسلم وركزت على حالي، وتطورت من نفسي حتى قدر الناس ذلك الشيء وأصبحوا يقتنعون بي كمطربة".وعن جديدها الفني، كشفت ماريتا الحلاني أنها انتهت من تسجيل أغنية من كلمات أحمد ماضي وألحان زياد برجي، وتوزيع هادي شرارة، وأغنية أخرى من ألحان وكلمات رامي الشافعي.