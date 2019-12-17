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منوعات

باستثمارات ملياري جنيه .. تفاصيل أضخم مشروع لمجموعة الفطيم بمصر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:22 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
 أعلنت مجموعة "الفطيم" عن تدشين توسعات جديدة بمشروع "كايرو فستيفال سيتي مول"، تحت اسم "فستيفال أفينو" في قلب القاهرة الجديدة، وذلك ضمن خطتها الاستثمارية التوسعية في مصر.

ووضع حجر أساس التوسعة الجديدة عمر الفطيم نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الفطيم، بحضور قيادات المجموعة وعدد من الشخصيات العامة وممثلي كبرى العلامات التجارية وتجارة التجزئة في مصر ولفيف من الإعلاميين وممثلي الصحافة المصرية والإقليمية.

يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ست سنوات على افتتاح كايرو فستيفال سيتي مول، واستكمالا لقصة نجاح كايرو فستيفال سيتي مول في مصر.. وذلك من خلال عمل توسعات كبري للمركز التجاري على مساحة تبلغ 22 ألف متر مربع، باستثمارات تتجاوز ملياري جنيه.

ووصف الفطيم الحدث باليوم الهام في تاريخ استثمارات مجموعة الفطيم في مصر، وتحديدا "كايرو فستيفال سيتي مول"، وقال "كتأكيد عملي على العلاقات الوطيدة بين مصر والإمارات، ودليل على ثقة المجموعة في المناخ الاستثماري المصري، ورغبتها في زيادة استثماراتها في ظل نجاح تجارة التجزئة بمصر، تعلن اليوم مجموعة الفطيم توسيع استثماراتها، وضخ استثمارات جديدة في " فستيفال أفينو"، وذلك يؤكد رؤيتنا لمصر كواحدة من الاسواق الواعدة التي شهدت طفرة اقتصادية واجتماعية هائلة على مدار السنوات الماضية، لتصبح سوق مهم لتجارة التجزئة".

وقال تيموثي إيرنست، الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم مول، الإماراتية،إن "كايرو فستيفال سيتي مول"، أصبح بوابة للقاهرة الجديدة ومحور للعديد من الفعاليات المتميزة، لافتًا إلى أن التوسعات الجديدة " فستيفال أفينو" تقدم تجربة استثنائية وفريدة لعملائنا بتقديم مفهوم جديد لتجارة التجزئة في مصر طبقا للمعايير العالمية.

وأضاف أنه منذ تواجد كايرو فستيفال سيتي مول اثبت أنه من أنجح استثمارات مجموعة الفطيم في السوق المصرية، ليصبح اليوم المركز التجاري الأكبر في مصر. ومنذ افتتاحه عام 2013، وحتى 2019، استطاع المول الوصول إلى أعلى نسبة توظيف، وفرت نحو 5000 فرصة عمل مباشرة للشباب المصري، و15000 فرصة غير مباشرة.
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