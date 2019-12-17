تفعيل مبادرة دوي داخل مدارس الطور لمواجهة ظاهرة التحرش ضد النساء

قالت سحر عبده موجه التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن برنامج " لائق للحياة " قام بعمل زيارات مدرسية لبعض مدارس جنوب سيناء لتفعيل مبادرة "دوي" لمواجهة العنف ضد المرأة، موضحة أن البداية كانت مدرسة الزهور الإعدادية بنات، وجرت مناقشة ظاهرة التحرش بكل أشكاله وكيفية مواجهة هذه الظاهرة وعوامل انتشارها.



وأضافت سحر عبده أن هذه المبادرات هدفها إعادة بناء الشخصية المصرية وتنمية قدرتها على مواجهة المشكلات التي تتعرض لها المرأة في المجتمع ومنها ظاهرة التحرش.



وحول مشاركة الطالبات بالمبادرة، أكدت سحر أن هناك إيجابية وتفاعل مثمر من الطالبات والمعلمات المشاركة في جلسة الدعم النفسي وتفاعل من أعضاء فريق العمل المتمثل في فريق الجودة و موجه عام المسرح.



وقالت إنه سيتم تفعيل الندوة في حجرة الدعم النفسي لترجمة المحتوى العلمي للندوة إلى سيكو دراما عن التحرش حيث تقوم علياء شهبور موجة عام المسرح بعمل مسرحية بسيطة عن التحرش ومواجهته بشتي الطرق، وسوف يجري عرضها علي الطلاب لتوضيح خطر ظهور هذه الظاهرة.



جدير بالذكر ان برنامج "لائق للحياة" بدأ منذ عامين في مدارس جنوب سيناء وجري تنظيم عدة لقاءات وورش عمل لتفعيل المبادرة والهدف منها مواجهة عدة ظواهر ظهرت في المجتمع المصري منها التنمر والتحرش، الزواج المبكر.



" دوي " برنامج جديد منبثق من لائق للحياة لمواجهة العنف ضد المرأة وجري تطبيقها لأول مرة في مدرسة الزهور الاعدادية للبنات، وسوف يتم تطبيقها في باقي المدارس.