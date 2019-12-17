شمس الثلاثاء تشرق على حكومة جديدة للكويت.. الشيخ صباح الأحمد يوجه الوزراء الجدد بتحمل مسئوليات الوطن والمواطنين.. 14 وزيرا يرسمون خارطة البلاد الجديدة وسط تحديات

الحكومة الكويتية الجديدة تؤدى اليمين الدستورية أمام أمير البلاد

أمير الكويت يوجه برعاية مصالح الوطن والشعب

تحديات تواجه الحكومة الكويتية

واستقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحكومة الجديدة قائلا: "أمامكم مسئوليات كبيرة تجاه الوطن والمواطنين، لا سيما في هذه المرحلة الهامة، وعليكم تجسيد احترام الدستور والقانون والأنظمة وحماية المال العام".





وقبل ذلك بيومين، أصدر أمير الكويت أمرا بإعفاء وزيري الدفاع والداخلية من مهامهما في حكومة تصريف الأعمال، وكلف جابر المبارك الحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة، إلا أن المبارك اعتذر لأمير الكويت عن تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.





أعلنت الكويت فى الساعات الأولى من صباح اليوم، الثلاثاء، عن تشكيل حكومة جديدة للبلاد برئاسة الشيخ صباح خالد الصباح.وذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أن مرسوما صدر بتعيين الحكومة الجديدة تضمن تعيين 14 وزيرا بعد حركة إقالات واستقالات متتابعة.وذكرت الوكالة أسماء الوزراء في التشكيلة الحكومية ومنهم؛ الشيخ أحمد المنصور أحمد الصباح نائبا أول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للدفاع، والشيخ أحمد الناصر المحمد الصباح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للخارجية، وأنس الصالح نائبا لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخلية بالوكالة ووزير دولة لشئون مجلس الوزراء، ومريم العقيل وزيرة للمالية، وغدير أسيري للشئون الاجتماعية، ورنا الفارس للأشغال العامة ووزيرة دولة لشئون الإسكان، والشيخ باسل الصباح وزيرا للصحة، وخالد الفاضل للنفط والكهرباء والماء، وخالد الروضان وزيرا للتجارة والصناعة، وسعود الحربي وزيرا للتربية والتعليم العالي.وكان أمير الكويت أصدر في 19 نوفمبر الماضي أمرًا أميريًا بتكليف وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد بمنصب رئيس مجلس الوزراء.وأدت الحكومة الكويتية الجديدة، برئاسة الشيخ صباح الخالد، اليمين الدستورية، اليوم، الثلاثاء، أمام الأمير الشيخ صباح الأحمد.وكان أمير الكويت قبل استقالة الحكومة، الخميس الماضي.