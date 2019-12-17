بسبب شكوى مواطن.. محافظ الجيزة ينذر رئيس حي الطالبية

تلقى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شكوى احد المواطنين على الواتس اب، يشكو فيها من وجود كسر بماسورة مياه بشارع المستشفى بحي الطالبية، وذلك أثناء أعمال الحفر بالشارع لتوصيل الغاز، وتحويل المرافق ما يتسبب في صعوبة حركة سير المواطنين والمركبات بالشارع.



وعلى الفور توجه محافظ الجيزة لمحل الشكوى لرصد الموقف ميدانيا حيث تبين أن الشارع بحالة أسوء مما جاء فى شكوى المواطن واستدعى محافظ الجيزة على الفور رئيس حى الطالبية واجهزة المرافق للوقوف على أسباب وصول الشارع لتلك الحالة كما التقى المحافظ بعدد من الأهالى المقيمين بالشارع وإستمع منهم عن مدة كسر ماسورة المياه ومعاناتهم مع أعمال الحفر.





ووجه إنذار شديد اللهجه لرئيس الحى الطالبية وأجهزة المرافق برفع كفاءة الشارع وتمهيدة خلال أسبوع على الأكثر .



وأكد راشد أنه لا مكان داخل المحافظه لأى مسؤل متراخ أو مقصر فى أداء عمله ومباشرة مهامه ومسؤلياته وأن الاستبعاد والمحاسبه الحازمة هى جزاء أى مسؤول يتهاون فى العمل.



كما تواصل المحافظ مع رئيس شركة مياه الشرب لسرعة الانتهاء من إصلاح الماسوره المكسوره ومحاسبة المقصرين وكلف مديرية الطرق بمراجعة حالة الرصف بالشارع.



ووجه المحافظ بمراجعة وفحص تراخيص الحفر الجارية بالشارع والتأكد منها والتنبيه بسرعة الانتهاء من الأعمال الصادر لها تصريح .



كما شدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز الصادر لهم تصاريح بحفر الشوارع بنطاقهم بالمتابعة اليومية والمستمرة للتأكد من الالتزام بالمده الزمنيه المحدده فى التصاريح وعدم تجاوزها مع عدم منح تراخيص الحفر بدون توافر معيارى المتابعه والردع .

