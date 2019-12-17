محافظ الشرقية: تكثيف أعمال رفع القمامة من الغار للمدفن الصحي بالخطارة

تابع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أعمال رفع القمامة والمخلفات من النقطة الوسيطة بالغار بمدينة الزقازيق والتي تشمل مناطق ( الغار - العصلوجي - حي مبارك - شارع فاروق ) لنقلها للمدفن الصحي بالخطاره لتخفيف الإنبعاثات البيئيه والحفاظ علي البيئة والصحة العامة للمواطنين.





أشار المحافظ إلى أن ذلك يأتي في إطار الخطوات التنفيذية لتفعيل البروتوكول الموقع بين وزارات (الإنتاج الحربي - التنميه المحليه – البيئه - التخطيط ) للإرتقاء بمنظومة المخلفات البلدية ورفع تراكمات القمامة وخلق جو بيئي وصحي آمن ونظيف.





وشدد المحافظ على الشركة المسند لها نقل أطنان القمامة من مقلب الغار الالتزام بالمدة الزمنية المحددة طبقًا للتعاقد، وذلك تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من المقالب العشوائية ورفع مابها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين؛ فضلًا عن تكثيف الأعمال بورديات صباحية ومسائية لحين الانتهاء التام من تفريغ النقطة الوسيطة بالغار.





ومن جانبه أوضح اللواء ضياء الدين أبو العزم رئيس مركز ومدينة الزقازيق أن العمل بالمقلب يسير على قدم وساق بمعرفة الشركة المسند لها أعمال نقل القمامة والمخلفات من المقلب والتي تقدر بحوالي 50 ألف طن ، وتوصيلها الي المدفن الصحي بالخطارة، مضيفًا أنه تم رفع 10 آلاف طن من القمامة منذ بداية الأعمال وحتى مساء أمس.



