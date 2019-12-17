الجميلة.. إليسا تتغزل في ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبرى الأنظار إليها بإطلالة جذابة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وظهرت ياسمين صبرى فى الصورة وهى بالروب الأبيض وتستعد لوضع المكياج وتصفيف شعرها.



وعلقت ياسمين صبرى على الصورة قائلة: "من خلف الكواليس" لتتلقى العديد من التعليقات الإيجابية على الصورة التى أبرزت أنوثتها وجمالها.



وأعادت الفنانة إليسا نشر صور ياسمين صبرى عبر حسابها على تويتر، متغزلة فى جمالها وكتبت، قائلة:" جميلة"، وردت ياسمين صبرى على إليسا، قائلة:" صديقتى الجميلة".



وتخوض ياسمين صبرى ثانى بطولاتها المطلقة فى الدراما التليفزيونية بمسلسل "فرصة تانية" فكرة محمد سيد بشير وسيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى فى ثانى تعاون مع الشركة فى الدراما بعد "حكايتى" الذى قدمته فى شهر رمضان الماضى وخاضت به أولى بطولاتها.



مسلسل "حكايتى" وشارك فى بطولته أحمد صلاح حسنى، أحمد حاتم، أحمد بدير، إدوارد، جمال عبد الناصر، ناهد رشدى، إسلام جمال، هنادي مهنى، عمرو صحصاح، أحمد جمال سعيد، تامر شلتوت، نهال عنبر، سارة التونسى، دنيا المصرى، وضيفة شرف وفاء عامر وتأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج سينرجى.