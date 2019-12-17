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حوادث

العثور على أطنان من السلع الغذائية الفاسدة داخل شركة ومخزن بالمرج والساحل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:25 م
سلع غذائية
سلع غذائية
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كتب محمد صبرى
تمكّن ضباط مباحث إدارة شرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المسئول عن شركة لتعبئه وتوزيع المواد الغذائية الكائنة فى شارع سيد النبوي ـ دائرة قسم شرطة المرج لإدارته الشركة بدون ترخيص.

وبحسب بيان، اليوم الثلاثاء، تبين من التحريات حيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل علي مصدرها بقصد إعادة تعبئتها مستخدما ًعلامات تجارية غير مسجلة وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبمداهمة الشركة عثر بداخلها على ١٥ ألف عبوة مواد غذائية و ٣ أطنان سلع غذائية جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، واعترف بإدارته الشركة بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وكذا ضبط المسئول عن مخزن مواد غذائية فى شارع شبرا ـ دائرة قسم شرطة الساحل لإدارته المخزن بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر ، وعثر بداخل المخزن على طن سلع غذائية جميعها منتهية الصلاحية وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.
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