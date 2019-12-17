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توك شو

أستاذ علم اجتماع: لقاء الرئيس بالشباب يعطيهم ثقة في الدولة والحياة السياسية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:35 م
الدكتورة عزة فتحي
الدكتورة" عزة فتحي " أستاذ علم الاجتماع في عين شمس
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة عزة فتحي، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤمن بدور المرأة والشباب، لافتة إلى أنه أعطى للمرأة مكانة مهمة.

وأضافت الدكتورة "عزة فتحي" خلال استضافتها في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة " أم بي سي مصر"، أن المنتديات ولقاءات الشباب التي حدثت في الفترة الأخيرة، تعطي لهم ثقة في الدولة وتقربهم من القادة السياسيين.

وأشارت أستاذ علم الاجتماع، إلى أن الذي يحدث في المنتديات من مهارات وورش عمل، تساهم فى تعليم مهارات مثل الذكاء الاصطناعي والمباحثات الدولية، لافتة إلى أن من أهم المفاهيم التي تم إصلاحها "الربيع العربي".

ونوهت الدكتورة "عزة فتحي"، إلى أن هذا الربيع الذي قام في 25 يناير لصالح إسرائيل ويصب في مصلحتها.
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