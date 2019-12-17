محافظ القاهرة ووزير التنمية يحتفلان بتدشين ٢٠ أتوبيسا تعمل بالغاز.. فيديو وصور

افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، صباح اليوم، الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، احتفالية بمناسبة تدشين ٢٠ أتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعى وإطلاق تجربة 3 بالكهرباء، بالإضافة إلى أن الأتوبيسات مصنوعة بمصر مما يعزز ويسهل استخدامها.



فيما تراص ٢٠ سائقًا تابعين لهيئة النقل العام فى استقبال المحافظ لتجربة الأتوبيسات التى تستخدم بالكهرباء.



وقال موظف النقل العام المسئول عن شرح إمكانيات الأتوبيسات للعاملين الجدد وللمحافظ والوزير، إنه طبقًا لقرار رئيس الوزارء سيتم تحويل استهلاك جميع أتوبيسات النقل العام من السولار إلى الغاز الطبيعى، وهذه الأولى من نوعها في مصر.



وأكد المحافظ أن الأتوبيسات تحتوى على ٦٥٪ منتجات وصناعة مصرية بالكامل، وأضاف أن النقطة الأهم أن يكون العامل مصريا والغاز مصريا وهذا سيحسن من الاستخدام.