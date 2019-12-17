ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

محافظ القاهرة ووزير التنمية يحتفلان بتدشين ٢٠ أتوبيسا تعمل بالغاز.. فيديو وصور

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:55 م
شيماء عبدالسلام عدسة -هدير عبده
افتتح اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، صباح اليوم، الثلاثاء، بديوان عام المحافظة، احتفالية بمناسبة تدشين ٢٠ أتوبيس نقل عام تعمل بالغاز الطبيعى وإطلاق تجربة 3 بالكهرباء، بالإضافة إلى أن الأتوبيسات مصنوعة بمصر مما يعزز ويسهل استخدامها.

فيما تراص ٢٠ سائقًا تابعين لهيئة النقل العام فى استقبال المحافظ لتجربة الأتوبيسات التى تستخدم بالكهرباء.

وقال موظف النقل العام المسئول عن شرح إمكانيات الأتوبيسات للعاملين الجدد وللمحافظ والوزير، إنه طبقًا لقرار رئيس الوزارء سيتم تحويل استهلاك جميع أتوبيسات النقل العام من السولار إلى الغاز الطبيعى، وهذه الأولى من نوعها في مصر.

وأكد المحافظ أن الأتوبيسات تحتوى على ٦٥٪ منتجات وصناعة مصرية بالكامل، وأضاف أن النقطة الأهم أن يكون العامل مصريا والغاز مصريا وهذا سيحسن من الاستخدام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لو هتركب أتوبيس كهربائى.. تعرف على مميزاته.. فيديو

إطلاق أول أتوبيس كهربائي بين الهيئة العربية للتصنيع ومواصلات مصر

رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعدد من الوزراء يتفقدون أول أتوبيس كهربائى

شعراوي: تخصيص 19 مليار جنيه لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات

توفير 60% من قيمة التفويلة .. رئيس جمعية مستثمري الغاز يكشف مميزات تحويل السيارات

شاهد .. محافظ القاهرة يسلم أطرافا صناعية وكراسي متحركة لذوي الاحتياجات الخاصة

ترشيحاتنا

تناول كوب يوميًا.. نوع من العصائر صحي لمرضى السكر

معهد التغذية ...الاندومي برئ من ضمور الأعصاب..والتونة تحتوي علي أوميجا3

دعاء الصباح.. إذا قلته كفاك الله ورزقك من حيث لا تحتسب

معلمة تقص شعر تلميذ وتهينه أمام زملائه.. السبب غريب.. صور

محمود علاء كارثة.. أقسى ردود المحللين على هزيمة الزمالك من طلائع الجيش

حول المطبخ إلى دورة مياه.. إغلاق مطعم بعد قيام الطاهي بتصرف مقزز| فيديو

AdvertisementS

قتلتها يد الإهمال.. طفلة أجرت عملية اللوز فخرجت جثة هامدة..صور

مفاجأة فى أزمة انسحاب الإسماعيلى أمام الأهلى بالدوري

عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

غضب عارم من المصريين في قطر بسبب محمد صلاح

بسبب سقوط عمود الشبكة.. نقل لاعبة الأهلى للعناية المركزة

حب الشهرة أوقعه في المحظور.. ضبط السعودي بطل فيديو العباءة مع الممثلة الأردنية

اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

بركان الغضب.. اجتماع طارئ في الزمالك بعد السقوط أمام طلائع الجيش

غياب مؤثر.. الأهلى يتلقى صدمة قوية قبل مواجهة الإسماعيلي في الدوري

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل