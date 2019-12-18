طمع الدنيا.. سقوط مدير خزينة بنك ينصب على المواطنين فى أسيوط.. والقبض على مستشار مزيف تزعم عصابة لبيع السيارات بأوراق مزورة

موظف فى بنك يتزعم تشكيلا عصابيا ويستولي على 6 ملايين جنيه

ضبط هارب من مؤبد بحوزته آلى ومخدرات بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مدير خزينة بأحد البنوك فرع أسيوط لقيامه باستغلال موقعه الوظيفى والنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.تلقى فرع الإدارة بشمال الصعيد بلاغا من رئيس قسم النساء والتوليد بأحد المستشفيات بأسيوط وشقيقيه وزوجته، مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، بقيام مدير خزينة بأحد البنوك فرع أسيوط بالاستيلاء منهم على مبالغ مالية لإيداعها فى حساباتهم بالبنك جهة عمله.أكدت تحريات فرع الإدارة صحة البلاغ، وقيام مدير خزينة بأحد البنوك فرع أسيوط، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، باستغلال موقعه الوظيفى وعلاقة القرابة والمصاهرة بينه وبين الشاكين والحصول منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 3.500.000 (ثلاثة مليون وخمسمائة ألف جنيه) بزعم إيداعها فى حساباتهم وعمل شهادات ادخارية بأسمائهم، إلا أنه قام بالاستيلاء عليها لنفسه وتسليمهم أوراقا تفيد بأرصدتهم المتواجدة بالبنك وبيان الشهادات بأسمائهم وكشوف حساب (على غير الحقيقة - وممهورة بأكلاشيه ختم البنك عهدته)، وكذا حصوله على توقيعات العملاء على العديد من الأوراق خالية البيانات للحصول على قروض بأسمائهم والتعامل على حسابهم بدون علمهم.وتأكد ذلك بسؤال مدير الشئون القانونية بالبنك الذى أفاد بعدم تطابق الأرصدة المتواجدة بحسابات الشاكين لما هو مسلم إليهم من أوراق بمعرفة المشكو فى حقه.عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام ومديرية أمن أسيوط، قامت مأمورية استهدفت مسكن المذكور وأمكن ضبطه وعثر بحوزته على أكلاشيه خاص بالبنك، و50 دفتر إيصال إيداع وسحب نقدية منسوب صدوره للبنك (خالية البيانات)، و52 كشف حساب بنكى بأسماء مختلفة منسوب لذات البنك، و5 كروت نموذج توقيع منسوب صدوره لذات البنك (خالى البيانات)، و2 إيصال سحب باسم أحد الأشخاص بمبلغ 24 ألف جنيه- مزور، و3 فيزا كارت أحدهم بأسماء أشخاص مختلفة من بينهم اسم المتهم، ودفتر شيكات باسم أحد الأشخاص منسوب صدوره لذات البنك ويوجد به 8 شيكات ممهورة بتوقيع العميل، و19 إيصال إيداع منسوب لذات البنك بمبالغ ماليه متفاوتة فى حساب المتهم، وإيصال إيداع لذات البنك باسم أحد المبلغين بمبلغ 96 ألف جنيه، وكشف حساب منسوب صدوره لذات البنك باسم إحدى الجمعيات بأسيوط، والعديد من الصور الضوئية من بطاقات تحقيق الشخصية مرفق بها طلبات الحصول على تسهيلات ائتمانية للعديد من الأشخاص، ومسدس صوت ساقية به 4 طلقات من ذات العيار، وصاعق كهربائى، ومبلغ مالى قدره 2400 جنيه.بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.كما تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة قويسنا بالمنوفية حال قيامهم بالمرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز، من ضبط عاطل، مقيم بدائرة المركز، سبق اتهامه فى 9 قضايا "سرقة بالإكراه، سلاح، مخدرات"، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالسجن المؤبد فى قضية سرقة بالإكراه.وضبط بحوزته بندقية آلية عيار 7,62×39 مم وبخزينتها 12 طلقة نارية من ذات العيار، وبندقية خرطوش عيار 12مم و20 طلقة خرطوش من ذات العيار، وفرد خرطوش عيار 12مم، و42 قطعة من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، و76 تذكرة من مخدر الهيروين وزنت 50 جراما، ومبلغ مالى، ودراجة نارية بدون لوحات مبلغ بسرقتها بمركز شرطة بنها بالقليوبية .بمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والأسلحة النارية للدفاع عن نشاطه الإجرامى، والمبلغ المالى حصيلة البيع.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.فيما نجح ضباط مباحث القاهرة فى فك لغز سرقة العديد من السيارات من معارض تأجيرها بالعاصمة، فبعد أن تعددت البلاغات كشفت التحريات الأمنية التى أشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، أن عاطلا وشهرته "كلينتون" انتحل صفه نائب رئيس محكمة جنايات بنها اشترك مع رئيس مجلس إدارة شركة وعاطل وكونوا عصابة لتأجير السيارات من المعارض وبيعها بأوراق مزورة.وكان المقدم محمد الشموتى، رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا، تمكن من ضبط عاطل وشهرته "كلينتون"، وتبين أنه مسجل خطر سرقة بالإكراه، سبق اتهامه فى ٣٧ قضية ومطلوب التنفيذ عليه فى ٥ أحكام جنايات (سرقة بالإكراه، تزوير) بإجمالي حبس ٣٦ سنة، وكذا مطلوب التنفيذ عليه فى ٣٤ حكم حبس جزئيا ومستأنفا (تبديد، سرقة، نصب) بإجمالي حبس ٤٤ سنة.وبتفتيشه عثر بحوزته على كارنيه باسم المتهم وصورته منسوب صدوره لوزارة العدل مدون به الوظيفة "نائب رئيس محكمة جنايات بنها مزور"، ورخصة قيادة باسم المتهم وصورته منسوب صدورها لوحدة تراخيص القاهرة الجديدة مدون بها الوظيفة "نائب رئيس محكمة جنايات بنها مزور"، وسلاح أبيض "مطواة".وأقر المتهم بحيازته الكارنيه ورخصة القيادة المضبوطين بحوزته بقصد النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وخشية ضبطه في الأحكام وأوامر الضبط والإحضار الصادرة ضده وحيازته السلاح الأبيض بقصد الدفاع.كما تم بإرشاده ضبط سيارتين ملاكى من متحصلات نشاطه الإجرامي، وأقر بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع رئيس مجلس إدارة شركة والمطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتين سرقة بالإكراه.وكذا تم ضبط عاطل مطلوب التنفيذ عليه في ٢٤ حكم حبس جزئيا ومستأنفا "تبديد" بإجمالي حبس ١٤ سنة، ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضيتي سرقة بالإكراه بأسلوب انتحال صفة ضابط شرطة، وتبين أنه تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة السيارات من معارض ومكاتب تأجير السيارات بأسلوب "انتحال صفة" عقب إيهام مالكيها برغبته في استئجارها، وقيامه بالنصب على المواطنين وعرض السيارات عليهم للبيع والاستيلاء منهم على مبالغ مالية "كمقدم" وتسليمهم السيارات المستولى عليها "بدون مستندات ملكية"، وتم ضبط المتهم وبحوزته ١٠٦ آلاف جنيه و٩٠٠ دولار، وأقر بأن المضبوطات بحوزتهم من متحصلات وقائعه.واعترف بارتكابهم ٧ حوادث سرقة سيارات بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط السيارات المستولى عليها.فى سياق متصل، نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابى استولى على أكثر من 6 ملايين جنيه من حساب إحدى السيدات بموجب مستندات مزورة.تلقت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من "إحدى السيدات - تحمل جنسية إحدى الدول العربية" بتضررها من أحد الأشخاص "مسئول بأحد البنوك"، باكتشافها الاستيلاء على أموالها المودعة بحسابها بفرع أحد البنوك بأكتوبر تقدر بـ 6,322,000 (ستة ملايين وثلاثمائة واثنين وعشرون ألف جنيه مصرى) بموجب مستندات مزورة.تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة، وكشفت الجهود أن وراء ارتكابها 4 أشخاص، حيث قام المذكورون بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم تخصص فى الاستيلاء على أموال البنوك، مستغلين طبيعة عمل أحدهم كونه موظفا بالبنك واطلاعه على حسابات عملاء البنك، خاصةً الحسابات الراكدة والتى لا يوجد عليها عمليات سحب أو إيداع كما هو الحال بحساب الشاكية، وكذا اطلاعه على توقيعات العملاء المعتمدة بحساباتهم بالبنك.وقد قام بالاشتراك مع باقى المتهمين فى استهداف حساب الشاكية، واستصدار دفتر شيكات باسمها "دون علمها"، وقيامه خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر الماضيين بإجراء عمليات سحب وتغيير مبلغ "ستة عشر ألف جنيه إسترلينى" من حساب الشاكية دون اتخاذ الإجراءات البنكية اللازمة فى هذا الشأن إلى ما يعادله بالجنيه المصرى، وصرف قيمته وقدرها ثلاثمائة واثنان وعشرون ألف جنيه بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية إلى شخص "محدد" ثم قاموا بإيهام موظفى فرع البنك برغبة الشاكية صاحبة الحساب بالحصول على قرض بالعملة المحلية بضمان الوديعة الخاصة بها الموجودة بالبنك بعملة "الدولار الأمريكى"، والحصول على قيمة القرض وقدره ستة ملايين جنيه مصرى، وصرف ذلك المبلغ بموجب شيك بنكى من حساب الشاكية باسم ذات الشخص القائم بعملية الصرف الأولى.كما أكدت التحريات قيام أحد المتهمين بانتحال صفة "الشخص المدون على الشيك" على غير الحقيقة والدخول إلى الفرع، وصرف المبالغ المالية المستولى عليها من الفرع بتلك الطريقة.كما أشارت التحريات إلى قيام باقى المتهمين بالتوجه رفقة المتهم "منتحل الصفة" إلى المنطقة المحيطة بالبنك باستخدام سيارة ملاكى (تم ضبطها) وانتظاره لحين صرف المبالغ المستولى عليها والانصراف عقب ذلك، وقيامهم باقتسام تلك المبالغ فيما بينهم عقب التقابل مع المتهم.عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما عثر بحوزتهم على بعض المبالغ المالية المستولى عليها، وتبين قيام المتهمين بشراء فيلا سكنية بأحد المنتجعات وشقة سكنية، وسيارة ملاكى "تم ضبطها"، واستثمار جزء من تلك المبالغ فى مجال الاستثمار العقارى وتجارة الإطارات والبطاريات.تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.