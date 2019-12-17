الإماراتية أوجيني القبيسي تطلق مركزًا للتدريب في مجال الأزياء

تستعد مصممة الأزياء الإماراتية أوجيني القبيسي، لإطلاق مركز للتدريب الخاص بالتصميم الداخلي قريبًا، وذلك في إطار سعيها لاتخاذ خطوات جادة في مجال تصميم الأزياء الذي وضعت قدمها فيه بقوة خلال الفترة الماضية.



وأطلقت أوجيني قناة خاصة بـ"دار أوجيني" للأزياء على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، ستعرض من خلالها مجموعاتها الجديدة من التصميمات والفساتين.



وكان مصمّمة الأزياء الإماراتية أوجيني القبيسي، قد طرحت مجموعة تصميماتها الجديدة لعام 2020، والتي اعتمدت فيها على البساطة وعدم التكلّف.



وتنوّعت اختيارات أوجيني في مجموعة أزيائها الجديدة من حيث الألوان، فجاءت معظمها من الألوان الفاتحة، مثل الأبيض، بالإضافة إلى الأزرق والموف.



وتُعدّ أوجيني القبيسي من أبرز الشخصيات النسائية الإماراتية، في مجال الموضة وحاصلة على الشهادة الجامعية بتخصّص التصميم الداخليّ والدكتوراه الفخرية في مجال تصميم الأزياء.



وأسّست القبيسي علامتها ونجحت في تحقيق هدفها على الشكل الأمثل بافتتاح دار أوجيني للأزياء في دولة الإمارات العربية المتحدة.



واستطاعت استقطاب قاعدة عريضة محققة جماهيرية كبيرة، دلَّ على ذلك نسبة المبيعات الكبيرة له، فكانت من أكثر النساء إسهامًا في الارتقاء بمكانة الإمارات عالميًا.



يُذكر أنّ دار أوجيني الواقع في إمارة أبوظبي كمقرّ رئيسي ولديه فرع في دبي، منذ انطلاقه صار منصّة إبداعية ووجهة رائدة في مفهوم الموضة يجمع تحت مظلته تصاميم حيوية وألوان تخطف الأنظار لا صاخبة ولا هادئة بل بمزيج بين الهدوء والقوة المستمدّة من الطبيعية وتصاميمها تتحلّى بالقوّة والثقة.



ومن المقرر أن تكشف القبيسي عن العديد من المفاجآت مع انطلاق عام 2020، في عالم تصميم الأزياء.