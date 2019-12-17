ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مجازاة 7 مسئولين بـ مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:32 م
محاكمة
محاكمة
Advertisements
جودت عيد
قضت المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة بمجازاة مدير عام الإدارة القانونية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، و6 محامين آخرين من مساعديه، بعد ثبوت خروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي وارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية.

وتضمن الحكم خصم أجر 15 يومًا من راتب 4 محامين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، وتغريم "ج. ا"، مدير عام الإدارة القانونية، بما يعادل الأجر الإجمالي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.

وأكدت المحكمة صحة ما جاء في تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المحالين من الأول حتى السادس تقاعسوا عن تحرير واعتماد مذكرات بالرأي في الأحكام الاستئنافية الصادرة في عدد من الدعاوى، ولم يرفقوا صورا من تلك الأحكام بملفات الدعاوى، مما أدى إلى فوات مواعيد الطعن بالنقض.

وتبين من أوراق القضية أن المخالفين تقاعسوا عن تحرير مذكرات دفاع ببعض الدعاوى القضائية الخاصة بالشركة جهة عملهم رغم تداول الدعاوى عدة جلسات أمام المحكمة، ولم يقوموا بإرفاق صحف الاستئناف بالدعاوى أو يقدموا أصول العقود أمام محاكم أول درجة، وأهمل الأخير في أداء عمله بعدم إمساك الإدارة القانونية للسجلات، وعدم تسديد القيود بها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الوكالة الأمريكية تفتتح رافع مياه شرب ببني سويف

إحالة 5 مسئولين بـ"مطاحن شمال القاهرة" للمحاكمة التأديبية

الداخلية تكشف تفاصيل ضبط محصل مياه استولى على ١٨٠ ألف جنيه

إعادة تدوير وتحليل مخلفات الصرف الصحى في ورشة بمياه المنيا

ترشيحاتنا

لا بد من تدعيم صفوفه.. جمال السيد: الأهلي الأقرب إلى لقب إفريقيا

تطور جديد فى موعد نشر صفقة القرن| تفاصيل

شاهد.. أحدث ظهور لـ عادل إمام من كواليس فالنتينو

حسام حداد: بسبب مقدمة حادث مسجد الروضة الشائعات طالت عائلتي

مفاجأة فى أزمة انسحاب الإسماعيلى أمام الأهلى بالدوري

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة