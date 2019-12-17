نجم الأهلي يكشف سبب انخفاض مستوى وليد أزارو وحقيقة رحيله

علق محمود صالح نجم الأهلي الأسبق على أداء وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا: أزارو مشتت وأداؤه مشتت ويحتاج إلى دراسة من قبل الجهاز الفني".





وأضاف في تصريحات خلال لقائه بفضائية "تايم سبورت"، أن الحالة التي يتعرض لها وليد أزارو لها تأثير عليه بنتيجة سلبية للغاية متسائلا: "هل وليد ازارو يريد الرحيل عن النادي الأهلي؟ خصوصا في ظل امتلاكه العديد من العروض الخارجية.



وأكد محمود صالح أن وليد أزارو تلقي عروضا مميزة للغاية خلال الفترة الماضية والحالية، مشيرا إلى عدم رغبة مسؤولي الأهلي في رحيل لاعب الفريق خلال الانتقالات القادمة.



وتابع: "مسئولو الأهلي يرغبون في بيع اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بمبلغ مالي لا يقل عن 3 ملايين دولار غير ذلك سيبقى اللاعب داخل صفوف الفريق".

