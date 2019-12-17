تزوجت عرفيا.. السجن 3 سنوات لـ عامل ذبح شقيقته وألقى جثتها فى الشارع بـ قنا

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عامل، بالسجن 3 سنوات، بتهمة ذبح شقيقته، وإلقاء جثتها في الشارع بمدينة دشنا، لزواجها عرفيًا وحملها سفاحًا.





صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد إسماعيل عبدالعزيز، ومحمود شوقي موافي، وأمانة سر كرم الطاهر، و يوسف الشيخ، وأسامة الأمير.





ترجع وقائع القضية لـ 28 سبتمبر 2015، عندما تلقت أجهزة الأمن بدشنا، بلاغُا بالعثور على جثة سماح.ر.ا، 29 عامًا، مذبوحة وملقاة في الشارع بمدينة دشنا وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقها نعمان19 عامًا، طالب، ذبح شقيقته عمدًا، بسكين مطبخ، وألقى جثتها في الشارع لزواجها عرفيًا من شاب، وحملها منه سفاحًا.



