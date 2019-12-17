ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تزوجت عرفيا.. السجن 3 سنوات لـ عامل ذبح شقيقته وألقى جثتها فى الشارع بـ قنا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:36 م
جثة
جثة
Advertisements
يوسف رجب
قضت محكمة جنايات نجع حمادي، بمعاقبة عامل، بالسجن 3 سنوات، بتهمة ذبح شقيقته، وإلقاء جثتها في الشارع بمدينة دشنا، لزواجها عرفيًا وحملها سفاحًا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عثمان سيد محمدين، وعضوية المستشارين أحمد إسماعيل عبدالعزيز، ومحمود شوقي موافي، وأمانة سر كرم الطاهر، و يوسف الشيخ، وأسامة الأمير.

ترجع وقائع القضية لـ 28 سبتمبر 2015، عندما تلقت أجهزة الأمن بدشنا، بلاغُا بالعثور على جثة سماح.ر.ا، 29 عامًا، مذبوحة وملقاة في الشارع بمدينة دشنا وتبين من تحريات المباحث أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيقها نعمان19 عامًا، طالب، ذبح شقيقته عمدًا، بسكين مطبخ، وألقى جثتها في الشارع لزواجها عرفيًا من شاب، وحملها منه سفاحًا.

وتبين من التحريات، أن المجنى عليها ذهبت إلى مركز الشرطة، للإبلاغ بزواجها عرفيا من شاب، و إقرار زوجها بتوثيق الزواج رسميًا، لكن الزواج لم يكتمل لاعتراض أهالى الزواج على ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استدرجها بالنسكافيه وأنهى حياتها في رشاح الجيزة

مفيش صاحب يتصاحب .. أحمد ينهي حياة صديقه بشير والسبب 13 ألف جنيه

بعد سرقته بالإكراه.. إحالة ميكانيكي ومزارع للجنايات لقتلهما سائقا في قنا

قتلوا 3 نشروا صورة فتاة على فيس بوك في قنا.. إحالة أوراق شخصين للمفتى بدشنا

المحاكمات في يوم.. تأجيل محاكمة 34 متهما في قضية اقتحام قسم التبين.. إحالة ميكانيكي ومزارع للجنايات لقتلهما سائقا في قنا

بحر من دماء الرجال.. فياجرا ومنوم ومبيد | أدوات السيدات فى قتل الأزواج

ترشيحاتنا

اتجاه في الأهلي لإعارة صلاح محسن وجيرالدو في يناير

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

لا بد من تدعيم صفوفه.. جمال السيد: الأهلي الأقرب إلى لقب إفريقيا

ليلي علوي تبكي في جامعة عين شمس .. تعرف على السبب

تخابر مقابل المال.. بلاغ يتهم العميل الهارب محمد ناصر بالخيانة العظمى

تشييع جنازة المخرج ياسر زايد من مسجد السيدة نفيسة.. فيديو وصور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل

بعد تراجع سعر الدولار..تعرف على أسعار بيجو من الوكيل .. صور

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة