الاعلامى سعيد محفوظ: أنا متحيز للشباب وفخور ببلدى لإقامتها المنتدى..فيديو

قال الإعلامى الدكتور محمد سعيد محفوظ، إن الحالة الموجودة فى منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة جميلة وملهمة، ومبهجة، خاصة مع تفاعل الشباب المشاركين مع أغانى المطربين العالميين مثل عمرو دياب، لافتًا إلى أن الفن قادر على أن يجمع جنسيات مختلفة من الشباب على كلمة واحدة وهدف واحد وهو السعادة ونشر البهجة.





وأضاف محفوظ فى تصريحات خاصة لصدى البلد، أنا فخور بأن بلدى تقيم فاعلية ضخمة وهامة وعالمية كمنتدى شباب العالم، مؤكدًا أن فعاليات المنتدى ملهمة، ويعد من أعظم إنجازات الدولة المصرية، مشيرًا إلى أنه متحيز جدًا لأى فاعلية تخص الشباب وتشركهم فيها.





وتابع أن هذا الإنجاز الكبير الذى قامت به الدولة المصرية من خلال تنظيم منتدى شباب العالم يكفيها فخرًا حتى لو لم تقم بأى إنجازات أخرى غيره، موضحًا أنه يجب الاهتمام بالسوشيال ميديا جيدًا لأنه أصبح وسيلة التواصل الأساسية والرئيسية مع الشباب، لافتًا إلى أن الإعلام التقليدى كالراديو والتيلفزيون وغيره ذهب رونقه.





وأردف أن منتدى شباب العالم جمع الآلاف من الشباب من مختلف أنحاء العالم، وجعلهم سفراء لمصر فى دولهم، مؤكدًا أن نجاح منتدى شباب العالم يكمن فى عملها حملة ترويج سياحية كبيرة ودعاية لمصر على السوشيال ميديا فى كافة أنحاء العالم.









يذكر أن منتدى شباب العالم انطلق لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.





وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.



