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رئيس شركة إجابات: منتدى شباب العالم ضم 7000 شاب من 160 دولة.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:08 م
الاستاذمحمد احمد
الاستاذ"محمد احمد" الرئيس التنفيذي لشركة اجابات للاستطلاعات
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قال محمد أحمد الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، إن منتدى شباب العالم سجّل مشاركة غير مسبوقة، لافتا إلى أن المنتدى ضم أشخاصًا من جميع أنحاء العالم حوالي 7000 شاب من 160 دولة.

وأضاف محمد أحمد خلال حواره في برنامج "صباحك مصري" المذاع على "إم بي سي مصر" أن المؤتمرات بدأت داخليا ثم توسعت لقارة أفريقيا ثم إلى العالم كله، مشيرا إلى أن المنتدى لم يضم شبابا فقط بل ضم مسئولين شباب وحكوميين وغير مسئولين من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت محمد أحمد: "من أهم مميزات منتدى شباب العالم، هو تبادل الثقافات وتبادل أساليب الحوار.. واختلاط الفكر وتبادل الثقافات، متابعا أن مصر كانت لديها مشاكل في الحوار مع الآخرين بسبب انغلاقها عن العالم.

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي، أن نوعية الموضوعات التي كانت تناقش في المجتمع موجهة لفئات والأعمار المختلفة مثل الإرهاب والأمن وعلاقات دول المتوسط، وتابع أن المؤتمر الأخير الخاص بالشباب شهد نسبة مشاركة غير مسبوقة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة إجابات لاستطلاعات الرأي أن هناك مقابلات يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي لمعرفة كيف يفكر الوزراء؟، مضيفا أن الرئيس في المؤتمر الثالث الخاص بالشباب قام بالإجابة على جميع الأسئلة التي وجهت إليه وكانت إجابات غير دبلوماسية بل كانت مفهومة من قبل الجميع.
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