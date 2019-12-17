رجيم مجرب وسريع لنسف الدهون وتحويل الجسم إلى ماكينة حرق

تبحثين عن نظام غذائى سريع لحرق ونسف الدهون، يمكنك الاعتماد على الرجيم الغذائى التالى، حيث إن له مفعول السحر فى نسف الدهون وتحويل جسمك لماكينة حرق، ونقدم إليك خطة الرجيم التي يعرضها موقع برايت سايد:



اليوم الأول والثانى والثالث

▪️الإفطار

- 3 ملاعق شوفان

+كوب لبن خالى الدسم



▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة



▪️الغداء

- 3 ملاعق مكرونة + شريحتان لحم مشوى + سلطة



▪️العشاء

- ثمرة فاكهة



▪️اليوم الرابع والخامس والسادس

▪️ الفطار

- ربع رغيف + بيضة مسلوقة + خيارتين



▪️بعد الفطار بساعتين

- ثمرة فاكهة



▪️الغداء

شوربة كرنب حارقة للدهون + ربع فرخة مشوية + طبق سلطة



▪️بعد الغداء بساعتين

- ثمرة فاكهة



▪️العشاء

- ربع رغيف عيش + جبن قريش



ويتم التكرار في باقي الأيام