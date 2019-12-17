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محافظات

السويس تستعد لاستقبال عيد الميلاد المجيد والسنة الجديدة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:01 م
صدى البلد
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حسن غنيمة
قدّم اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة قرب حلول رأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا على الوحدة الوطنية القوية التي تربط بين أبناء مصر، وقرر المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى لجميع القيادات الأمنية والتنفيذية والأحياء وبذل كل الجهود من أجل إسعاد أبناء السويس خلال الاحتفالات.

جاء ذلك خلال اجتماع محافظ السويس لبحث استعداد محافظة السويس لاستقبال الاحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة وعيد الميلاد المجيد بحضور الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس، واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام للمحافظة وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد واللواء باسم العطار مساعد مدير الأمن ورجال الدين الإسلامي والمسيحي والقيادات التنفيذية ومديري المديريات ورؤساء الأحياء وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة.

وقدم الأب أنطونيوس ميلاد وكيل المطرانية بالسويس الشكر للمحافظ على الاهتمام بعرض الاستعداد والاهتمام الكبير من المجلس التنفيذي لاستقبال أعياد الميلاد.

ومن جانبه أكد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس أن هناك اهتماما مستمرا ويتم عقد اجتماعات مستمرة مع الأقباط بالسويس.

وأكد اللواء دكتور باسم العطار مساعد مدير الأمن أن المديرية مستعدة تمامًا، وتم وضع خطة لتأمين الكنائس خلال احتفالات عيد الميلاد المجيد بالسويس.

وكلف المحافظ اللواء طارق عبد العظيم التنسيق مع القيادات الأمنية والتنفيذية لمتابعة ومراجعة جميع الاحتياطات والخدمات داخل وخارج الكنائس والتنسيق مع المديريات المعنية للاستعداد الجاد وتكثيف العمل بالأحياء لسرعة نظافة وتجميل المناطق المحيطة والطرق المؤدية للكنائس على مستوى السويس ورفع أي إشغالات حولها.
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