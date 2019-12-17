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أخبار العالم

رفع علم إسرائيل وآخر تبول بالمسجد.. ماذا يفعل الاحتلال في الأقصى؟

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:52 م
اعتقال 6 إسرائيليين
اعتقال 6 إسرائيليين يحاول رفع علم الاحتلال في الأقصى
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سمر صالح
رفع مستوطن العلم الإسرائيلي، الثلاثاء، داخل ساحات المسجد الأقصى، خلال اقتحامه المسجد.

وأفاد شهود عيان لوكالة "معا" الفلسطينية أن أحد المستوطنين حاول رفع العلم الإسرائيلي خلال اقتحامه المسجد الأقصى، عند باب القطانين من داخل المسجد، وعلى الفور تصدى له حراس المسجد وصادروا العلم منه، وأجبروه على الخروج فورا من المسجد.

وأضاف شهود عيان مستوطنا آخر قام بالتبول في ساحات الأقصى، وكذلك قام الحراس بالتصدي له.

واعتقلت قوات الاحتلال قبل قليل 5 فتيات وشابا من ساحات الاقصى واقتادتهم للتحقيق.

وفي منطقة باب الرحمة، طالبت شرطة الاحتلال من المصلين عدم الجلوس في الساحة العلوية لمصلى باب الرحمة لتأمين اقتحامات وسير المستوطنين في المنطقة، وأوضح شهود أن شرطة الاحتلال حررت هويات المتواجدين من النسوة والشبان وصادروها.

واقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، عبر باب المغاربة، ضمن فترة "الاقتحامات" بحراسة شرطية مشددة.

وفي منطقة باب الأسباط، قامت سلطات الاحتلال بالتواجد والقاء كلمات بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال.
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