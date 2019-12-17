اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :
بركان الغضب.. اجتماع طارئ في الزمالك بعد السقوط أمام طلائع الجيش
يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا اليوم، الثلاثاء، بمقر النادي بعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس، الاثنين، فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
مفاجأة فى أزمة انسحاب الإسماعيلى أمام الأهلى بالدوري
فجر مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم مفاجأة قوية بشأن طلب الإسماعيلي الخاص بنقل مباراته أمام الأهلى المقرر إقامتها بين الفريقين مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز .
غضب عارم من المصريين في قطر بسبب محمد صلاح
سيطرت حالة من الغضب على الجالية المصرية في قطر، بسبب نفاد جميع تذاكر لقاء ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ونظيره مونتيري المكسيكي، غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
بسبب سقوط عمود الشبكة.. نقل لاعبة الأهلى للعناية المركزة
نُقلت فريدة الحناوي لاعبة فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي، إلى العناية المركزة بعد تعرضها لحادث قوي خلال مران الفريق أمس بالصالة المغطاة.
الأهلي يحسم صفقة المهاجم الإفريقي يناير المقبل
كشفت مصادر خاصة عن أن الأهلي سوف يحسم الصفقة الجديدة مطلع الصيف المقبل حسب المفاوضات التي تدور حاليًا مع أربع لاعبين أفارقة.
إيقاف إبراهيم حسن 6 مباريات بسبب التعدى على الحكام
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة ست مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الحالي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.
مدرب طلائع الجيش: بكيت بعد فوزنا على الزمالك.. لهذا السبب
كشف طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سبب بكائه عقب تحقيق الفوز علي نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين، ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقلعة البيضاء.
نجم الأهلي يكشف سبب انخفاض مستوى وليد أزارو وحقيقة رحيله
علق محمود صالح نجم الأهلي الأسبق على أداء وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا: أزارو مشتت وأداؤه مشتت ويحتاج إلى دراسة من قبل الجهاز الفني".
الكاف يهدد الهلال بنقل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا لخارج السودان
هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الهلال السوداني، بنقل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، لخارج حدود البلاد.
bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال
قررت شبكة مجموعة قنوات bein sports القطرية بث مباراة الهلال السعودى وفلامنجو البرازيلى المقرر إقامتها اليوم فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية عبر قنواتها المفتوحة .
بركان الغضب.. اجتماع طارئ في الزمالك بعد السقوط أمام طلائع الجيش
يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا اليوم، الثلاثاء، بمقر النادي بعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس، الاثنين، فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.
مفاجأة فى أزمة انسحاب الإسماعيلى أمام الأهلى بالدوري
فجر مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم مفاجأة قوية بشأن طلب الإسماعيلي الخاص بنقل مباراته أمام الأهلى المقرر إقامتها بين الفريقين مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز .
غضب عارم من المصريين في قطر بسبب محمد صلاح
سيطرت حالة من الغضب على الجالية المصرية في قطر، بسبب نفاد جميع تذاكر لقاء ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ونظيره مونتيري المكسيكي، غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.
بسبب سقوط عمود الشبكة.. نقل لاعبة الأهلى للعناية المركزة
نُقلت فريدة الحناوي لاعبة فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي، إلى العناية المركزة بعد تعرضها لحادث قوي خلال مران الفريق أمس بالصالة المغطاة.
الأهلي يحسم صفقة المهاجم الإفريقي يناير المقبل
كشفت مصادر خاصة عن أن الأهلي سوف يحسم الصفقة الجديدة مطلع الصيف المقبل حسب المفاوضات التي تدور حاليًا مع أربع لاعبين أفارقة.
إيقاف إبراهيم حسن 6 مباريات بسبب التعدى على الحكام
قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة ست مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الحالي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.
مدرب طلائع الجيش: بكيت بعد فوزنا على الزمالك.. لهذا السبب
كشف طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سبب بكائه عقب تحقيق الفوز علي نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين، ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقلعة البيضاء.
نجم الأهلي يكشف سبب انخفاض مستوى وليد أزارو وحقيقة رحيله
علق محمود صالح نجم الأهلي الأسبق على أداء وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا: أزارو مشتت وأداؤه مشتت ويحتاج إلى دراسة من قبل الجهاز الفني".
الكاف يهدد الهلال بنقل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا لخارج السودان
هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الهلال السوداني، بنقل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، لخارج حدود البلاد.
bein sports تزف بشرى سارة للعرب بشأن مباراة الهلال السعودي بالمونديال
قررت شبكة مجموعة قنوات bein sports القطرية بث مباراة الهلال السعودى وفلامنجو البرازيلى المقرر إقامتها اليوم فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية عبر قنواتها المفتوحة .