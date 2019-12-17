اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، الثلاثاء، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك اجتماعا طارئا اليوم، الثلاثاء، بمقر النادي بعد هزيمة الفريق الأول لكرة القدم أمام طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس، الاثنين، فى الجولة الثامنة من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.فجر مصدر مطلع داخل اتحاد كرة القدم مفاجأة قوية بشأن طلب الإسماعيلي الخاص بنقل مباراته أمام الأهلى المقرر إقامتها بين الفريقين مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الممتاز .سيطرت حالة من الغضب على الجالية المصرية في قطر، بسبب نفاد جميع تذاكر لقاء ليفربول الإنجليزي الذي يضم بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح، ونظيره مونتيري المكسيكي، غدًا، الأربعاء، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.نُقلت فريدة الحناوي لاعبة فريق كرة الطائرة بالنادي الأهلي، إلى العناية المركزة بعد تعرضها لحادث قوي خلال مران الفريق أمس بالصالة المغطاة.كشفت مصادر خاصة عن أن الأهلي سوف يحسم الصفقة الجديدة مطلع الصيف المقبل حسب المفاوضات التي تدور حاليًا مع أربع لاعبين أفارقة.قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم إيقاف إبراهيم حسن مدير الكرة بنادي سموحة ست مباريات وتغريمه 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام أسوان التي أقيمت الأحد 15 ديسمبر الحالي ضمن مسابقة الدوري الممتاز، وفقا لما جاء في تقريري مراقب وحكم المباراة.كشف طارق يحيي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طلائع الجيش، عن سبب بكائه عقب تحقيق الفوز علي نادي الزمالك في المباراة التي جمعت بينهما أمس الإثنين، ضمن الأسبوع الثامن من بطولة الدوري الممتاز والتي انتهت لصالح طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين للقلعة البيضاء.علق محمود صالح نجم الأهلي الأسبق على أداء وليد أزارو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائلا: أزارو مشتت وأداؤه مشتت ويحتاج إلى دراسة من قبل الجهاز الفني".هدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، نادي الهلال السوداني، بنقل مبارياته في دوري أبطال إفريقيا، لخارج حدود البلاد.قررت شبكة مجموعة قنوات bein sports القطرية بث مباراة الهلال السعودى وفلامنجو البرازيلى المقرر إقامتها اليوم فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية عبر قنواتها المفتوحة .