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أخبار البلد

حقوقي: تطبيق الـ5% وتنفيذ القانون أهم مطالب ذوي الإعاقة من البرلمان

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 03:05 م
صدى البلد
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أماني نوار
قال عمرو نصار، مؤسس الحملة الوطنية للدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة: إن هناك مطالب كثيرة لذوي الإعاقة لم تتحقق وعلى رأسها عدم تنفيذ قانون ذوي الإعاقة الجديد رقم 10 لسنة 2018.


طالب عمرو نصار في تصريح "لصدى البلد" أن يكون هناك استجواب داخل البرلمان لمعرفة تأخر تنفيذ القانون كما طالب نصار بإدراج الزوجة المعاقة في أخذ المعاش أو الجمع بين معاشين لو إتاحة الفرصة لذلك.

وأكد نصار أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع باهتمام ملف ذوي الإعاقة ولكن هناك إهمال واضح من وزارة التضامن ومن البرلمان.

أما بالنسبة لتطبيق نسبة الـ5% أوضح نصار أن تطبيق النسبة التي نص عليها القانون لم تطبق حتى الآن؛ موضحا أن الوظيفة هو حلم لكل شخص من ذوي الإعاقة حتى يتمكن العيش بحياة كريمة.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد ضرورة تفعيل قانون ذوي الاحتياجات الخاصة الذي أقره مجلس النواب نهاية 2017 وصدق عليه الرئيس مطلع العام الماضي، لما به من مزايا وحقوق مكتسبة لتمكين هذه الفئة بالمجتمع.
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