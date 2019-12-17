النينجا.. الأهلي يداعب حسين الشحات على طريقته الخاصة

كشف النادي الأهلي عن بعض المهارات الأخرى لـ نجم الفريق حسين الشحات وذلك خلال مران الفريق صباح اليوم في التتش.



ونشر الحساب الرسمي لـ الأهلي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ حسين الشحات أثناء قيامه بتصوير زملائه بالفريق خلال المران



وعلق: "النينجا لديه مهارات أخرى خارج الملعب. ...رحبوا معنا بمصورنا الجديد".



ليرد حسين الشحات بصور ضاحكة.



ويختتم الأهلى تدريباته غدا؛ استعدادا لمباراة الإسماعيلي في الأسبوع التاسع لمسابقة الدوري الممتاز المقرر إقامتها بعد غد الخميس باستاد المكس بالإسكندرية.



ويسعى الأهلي لمواصلة انتصاراته في بطولة الدوري العام، بعد تحقيق الفوز في المباريات الستة التي خاضها الفريق في الدوري العام، محققا العلامة الكاملة وبرصيد 18 نقطة.

