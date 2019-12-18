أخبار إسرائيل: حرب قريبة مع حماس.. خلو منصب النائب العام.. مخاوف بعد قطع ضباط الأمن علاقتهم بالجيش.. ساعر يقترب من منصب رئيس الليكود.. وارتفاع معدل رفض منح الإسرائيليين تأشيرات دخول أمريكا

حرب بين حماس وإسرائيل قريبًا

إسرائيل بدون نائب عام بعد قرار محاكمة نتنياهو

إسرائيل تدرس خفض استخدام صافرات الإنذار بغلاف غزة

ارتفاع معدل رفض منح الإسرائيليين تأشيرات دخول أمريكا

مخاوف إسرائيلية في أعقاب قطع ضباط الأمن علاقتهم بالجيش

موظفو الصناعات الجوية الإسرائيلية سينتخبون ساعر لرئاسة الليكود



نشر المحلل السياسي الإسرائيلي، يوني بن مناحيم، مقالًا جديدًا أوضح فيه أن حركة حماس في غزة تضع تحديات وعراقيل استخبارية كبيرة أمام إسرائيل.



ووفقا لصحيفة "معاريف"العبرية، أوضح بن مناحيم أن من أبرز التحديات الأمنية والاستخباراتية التي نجحت حماس في وضعها أمام الجيش الإسرائيلي هي منظومة الاتصالات الآمنة الداخلية في غزة.



وقد تطرق بن مناحيم ، في مقاله إلى كشف القوة الخاصة في خانيونس المعروفة باسم "حد السيف"، موضحا أن حماس تخوض حربًا نفسية شرسة ضد إسرائيل من خلال تسليط الضوء المتكرر على هذه العملية، حيث تهدف حماس من هذه العملية إلى خلق نوع من الفوضى وعدم الثقة في أوساط وحدات الجيش الإسرائيلي في أعقاب الفشل المدوي لوحدة سيرت متكال في خان يونس.



وأضاف بن مناحيم، بأنه يجب على إسرائيل عدم الاستهانة بسلاح الاتصالات التابع للذراع العسكري لحركة حماس، حيث إننا في خضم حرب عقول استخبارية وتكنولوجية بين حماس وإسرائيل.



وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية إن جيش الاحتلال يدرس إمكانية خفض استخدام "صافرات الإنذار" في مناطق غلاف غزة، والتي يتم استخدامها عند رصد إطلاق أي صواريخ من القطاع.



وأضافت الصحيفة أن الاستخدام المتكرر لهذه الصافرات يثير حالة هلع المستوطنين، ما يؤدي لإصابة عدد منهم أثناء الركض للاختباء.



وبينت أن قادة جيش الاحتلال يفكرون بخفض استخدامها وحتى منعها في الفترات الروتينية فقط، والاعتماد على القبة الحديدية التي بدأت تزداد فعاليتها في اعتراض الصواريخ، وكذلك بسبب دوي تلك الصافرات بناء على بلاغات كاذبة.



وأشارت الصحيفة إلى أن بيانات نجمة داود الحمراء أظهرت أن هناك زيادة في الإصابات خلال دوي صافرات الإنذار، وأنه لا يوجد أي إصابات فعلية بفعل إطلاق الصواريخ بشكل مباشر.



وبحسب البيانات، فإنه وخلال العدوان الإسرائيلي الأخير على بغزة، ورغم إطلاق أكثر من 450 صاروخا من غزة، إلا أنه لم تقع إصابات فعلية نتيجة الصواريخ المباشرة، وأن أخطر إصابة كانت في منطقة "بات يام" بفعل أزمة قلبية لأحد السكان بعد سماعه صفارات الإنذار.



كما أن جيش الاحتلال يدرس فكرة اختبار عدم تشغيل أجهزة الإنذار ليلا خلال جولات التصعيد، لأن مستوطني مستوطنات غلاف غزة ينامون في الملاجئ أصلا، واحتمالية إصابتهم منخفضة.



وازداد معدل رفض منح الإسرائيليين تأشيرات من أجل الدخول لأراضي الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.



وشهد عام 2019 الجاري شهد ارتفاعا ملحوظا بذلك، حيث بلغت النسبة 5.33%، وهي السنة الخامسة على التوالي التي يزداد فيها حجم رفض الإسرائيليين.



وفي حال رغبت إسرائيل في الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة، فيجب أن تكون نسبة الرفض أقل من 3%.



وأرجع مختصون إسرائيليون ذلك، إلى خشية السفارة الأمريكية من أن يتجه الإسرائيليون للولايات المتحدة للعمل هناك بشكل غير قانوني.



فيما قالت مصادر إسرائيلية إن ذلك يتم لأسباب سياسية، وأن زيادة المعدل يتم بشكل مصطنع، مشيرة إلى أن عددا كبيرا جدا من الطلبات يتم رفضها تلقائيا.



وبحسب الصحيفة، فإن اتصالات كانت تجري لوضع إسرائيل ضمن قائمة الإعفاء من التأشيرة، مشيرة إلى أن تلك الجهود لم تصل حتى اللحظة لأي نجاح رغم أن بعض السياسيين كانوا يتفاخرون بقرب حصول ذلك.



وأفادت قناة "كان" العبرية أن منصب النائب العام للدولة أصبح شاغرا بعد أن انهى المحامي "شاي نيتسان" مهام منصبه رسميا عند منتصف الليلة الماضية ولم يتم بعد تعيين خلف له وذلك بعد قرار محاكمة بنيامين نتنياهو فى قضايا فساده.



ووفقًا للقناة العبرية أثار هذا الوضع انتقادات واسعة في الحلبتين السياسية والقضائية في إسرائيل.



ويرجح أن يعلن وزير العدل "أمير اوحانا" في غضون الساعات الثماني والأربعين القادمة عن الشخصية التي ستتبوأ هذا المنصب الرفيع .



وقد أبلغ الوزير اوحانا رئيس ديوان الخدمة المدنية بأن هذا التعيين لا يتوقف على إقرار المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت الامر الذي يعارض موقف الأخير.



وأعلن رئيس لجنة ضباط الأمن المحليين نير شومرون عن قطع كافة علاقات التعاون بين ضباط الأمن المحليين في المستوطنات المختلفة والجيش الإسرائيلي، وذلك احتجاجا على ظروف العمل الإدارية الخاصة بضباط الأمن.



ووفقا لصحيفة "يديعوت احرونوت"، طالب شورمان وزير الجيش الإسرائيلي نفتالي بنيت بعقد لقاء فوري مع لجنة ضباط الأمن بهدف احتواء الموقف الذي قد يترتب عليه تداعيات أمنية خطيرة على إسرائيل,



وأوضحت الصحيفة أن ضباط الأمن يشكلون حلقة الوصل بين الجيش الإسرائيلي والمنظومة الأمنية مع المستوطنين في أوقات السلم والطوارئ، علاوة على أن ضباط الأمن هم أول من يصل إلى مسارح الأحداث المختلفة.



وأوضح شورمان أن "الحديث يدور عن أكثر من 450 ضابط أمن مسؤولين عن حماية أكثر من 900 ألف مستوطن يقطنون في مستوطنات حدودية في الشمال والوسط والجنوب بما في ذلك مستوطنات الضفة الغربية وغلاف غزة".



أفاد مقربون مع وزير الرفاهية والشؤون الاجتماعية السابق، حاييم كاتس، أنه سينتخب جدعون ساعر لرئاسة حزب الليكود في الانتخابات الداخلية المقبلة للحزب.



ووفقا لصحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية، فإن موظفي الصناعات الجوية أيضا سيصوتون لصالح جدعون ساعر في انتخابات حزب الليكود الداخلية المقبلة.



يشار إلى أن الحديث يدورعن شريحة واسعة من أعضاء حزب الليكود، ما يعني بأنه سيترتب على ذلك تداعيات ملموسة لصالح ساعر في انتخابات حزب الليكود الداخلية المقبلة.



وقال عضو الكنيست المنافس في انتخابات حزب الليكود جدعون سار خلال إطلاق حملته لقيادة الليكود أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ليس لديه فرصة لتشكيل حكومة بعد 2 مارس.



وأضاف ساعر وفق موقع "والا" العبري، "لقد فقدنا الأغلبية في الشعب وأي شخص يدرك أن نتنياهو من غير المرجح أن يشكل حكومة جديدة بعد 2 مارس".