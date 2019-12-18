الاكتئاب مرض العصر.. ينتقل بالوراثة.. الانتحار واضطرابات النوم أبرز أعراضه.. ويسبب زيادة الوزن.. وإليك طرق علاجه

- أعراض خطيرة تؤكد إصابتك بالاكتئاب
- 4 أسباب لـ الاكتئاب.. وهل ينتقل وراثيًا؟
- 7 عوامل تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.. تجنبها
- 9 مضاعفات خطيرة تحدث عند الإصابة به
- طرق الكشف عن الاكتئاب.. وبهذه الطريقة يتم علاجه
يعد الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأشياء المحيطة، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري.
ويؤثر الاكتئاب على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.
ويعتبر الاكتئاب أكثر من مجرد نوبة من الحالة المزاجية السيئة، فهو ليس نقطة ضعف، ولا يمكنك "الخروج" منه ببساطة، حيث يتطلب الاكتئاب العلاج على المدى الطويل، ولكن يجب ألا تثبط عزيمتك، حيث إن أغلب الأشخاص المصابين بالاكتئاب يتحسَّنون بالأدوية أو العلاج النفسي أو كليهما.
أعراض الاكتئاب
مع أن الاكتئاب قد يحدث مرة واحدة فقط في العمر، فعادة ما يعاني الأفراد نوبات متعددة منها، في أثناء هذه النوبات، تحدث الأعراض أغلب اليوم، وبشكل يومي تقريبًا، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي، وقد تتضمن ما يلي:
1- مشاعر الحزن، أو البكاء، أو اليأس.
2- نوبات غضب أو التهيج أو الإحباط حتى من الأمور البسيطة.
3- فقدان الاهتمام أو المتعة عند ممارسة معظم الأنشطة العادية أو جميعها، مثل ممارسة الهوايات أو الرياضة.
4- اضطرابات النوم، بما في ذلك الأرق أو النوم أكثر من اللازم.
5- الإرهاق والشعور بفقدان الطاقة حتى في القيام بالمهام الصغيرة فقد يشعر الشخص المكتئب بأنها تستغرق مزيدًا من المجهود.
6- فقدان الشهية والوزن، أو الرغبة الشديدة في تناول الطعام وزيادة الوزن.
7- الشعور المستمر بـ القلق أو الإثارة أو التململ.
8- تباطؤ التفكير والتحدث وحركات الجسم.
9- الشعور بانعدام القيمة أو الذنب، مع التركيز على المواقف الماضي المخجلة، والبدء في لوم النفس.
10- مواجهة مشاكل في التفكير والتركيز واتخاذ القرارات وتذكّر الأشياء.
11- أفكار متكررة أو مستمرة عن الموت، أو أفكار عن الانتحار، ومحاولات الانتحار، والتي يمكن أن تؤدي إلى الانتحار
12- المشاكل الجسدية غير المبررة، مثل ألم الظهر أو الصداع المستمر والمزمن.
وعادة ما تختلف الأعراض لدى العديد من المصابين بالاكتئاب باختلاف الحالة، بما يكفي لإحداث مشاكل ملحوظة في الأنشطة اليومية، مثل الذهاب إلى العمل، أو المدرسة، أو ممارسة الأنشطة الاجتماعية، أو خلال العلاقات مع الآخرين.
قد يشعر بعض الأفراد بالبؤس وعدم السعادة بشكل عام دون معرفة السبب.
أسباب الإصابة بـ الاكتئاب
ولا يُعرف تحديدًا ما الذي يسبب الاكتئاب، كما هو الحال مع العديد من الاضطرابات النفسية، يمكن أن تشترك العديد في العوامل، وأهمها:
1- الاختلافات البيولوجية:
ويبدو أن الأشخاص المصابين بالاكتئاب لديهم اختلافات فيزيائية في أدمغتهم، وقد تساعدك هذه الاختلافات البيولوجية في النهاية في معرفة الأسباب.
2- كيمياء المخ:
الناقلات العصبية هي مواد كيميائية متواجدة بشكل طبيعي في الدماغ، والتي من المرجح أن تلعب دورًا في الإصابة بالاكتئاب، وتشير البحوث الأخيرة إلى أن التغيُّرات في وظيفة هذه الناقلات العصبية، وتأثيرها وكيفية تفاعلها مع الدوائر العصبية المشاركة في الحفاظ يمكن ان يؤثر على استقرار الحالة المزاجية، قد تلعب دورًا مهمًا في الاكتئاب وعلاجه.
3- الهرمونات:
وتسبب التغيرات في توازن الهرمونات في الجسم، والذي يكون له علاقة بالتسبب في الإصابة بالاكتئاب أو تحفيزها، ويمكن أن تحدث التغيّرات الهرمونية نتيجة الحمل، وخلال الأسابيع الأولى من الحمل أو بعد الولادة مباشرة (المدة التالية للوضع)، ويمكن أن يتسبب قصور عمل الغدة الدرقية، أو انقطاع الطمث، أو عدد من الحالات الأخرى، أيضا في الإصابة بـ الاكتئاب.
4- الوراثة:
ويشيع الاكتئاب أكثر بين الأشخاص الذين يصاب أقرباؤهم بالدم بالاكتئاب مسبقا، حيث يحاول الباحثون في العثور على الجينات التي قد تتسبب في الاكتئاب.
عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ الاكتئاب
وغالبًا ما يبدأ الاكتئاب في فترة المراهقة، أو خلال مرحلة العشرينات والثلاثينات من حياة الشخص، لكنه قد يظهر في أي فترةٍ عمرية، ويتم تشخيص النساء بالاكتئاب أكثر من الرجال، لكن ربما يكون سبب ذلك أن النساء أكثر بحثًا عن العلاج، وتشمل ما يلي:
1- بعض السمات الشخصية، مثل تراجع الثقة بالنفس والاعتماد على الآخرين بشكلٍ كبير والنقد الذاتي أو التشاؤم.
2- الأحداث الصادمة أو المسببة للإجهاد النفسي، مثل: الانتهاك الجسدي أو الجنسي، وموت أو فراق شخص عزيز، والمشاكل المالية.
3- وجود أقارب بالولادة لديهم تاريخ إصابة بالاكتئاب، أو الاضطراب ثنائي القطب، أو إدمان الكحوليات، أو الإقبال على الانتحار.
4- لديك تاريخٌ مرتبطٌ باضطراباتٍ عقليةٍ أخرى، مثل: اضطراب القلق، واضطراب الشهية، أو التعرض للصدمات الشديدة.
5- إساءة استخدام الكحول أو المخدرات التي توهم المتعاطين بالترفيه.
6- إن كنت مصابا بأمراض مزمنة وخطيرة، كالسرطان، والسكتة الدماغية، والألم المزمن، وأمراض القلب، فقد يصاحبك أعراض الاكتئاب.
7- بعض الأدوية، مثل بعض أدوية ارتفاع ضغط الدم أو الأقراص المنومة قد اتهمت في العديد من الدراسات العالمية أنها تتسبب في الإصابة بأعراض الاكتئاب.
مضاعفات تحدث لك فور الإصابة بـ الاكتئاب
ويمكن أن يكون الاكتئاب اضطرابًا خطيرًا، وأن يتسبب في آثار وخيمة على الشخص المصاب وعائلته، وتتفاقم أعراض الاكتئاب غالبًا في حالة إهمال علاجه، مما يؤدي إلى مشكلات انفعالية وسلوكية وصحية خطيرة، والتي تؤثر على كل مجالات الحياة، ومنها:
1- زيادة الوزن أو السمنة والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض القلب أو الداء السكري.
2- الألم الجسدي أو المرض البدني.
3- إدمان المواد الكحولية أو المخدرة.
4- القلق واضطراب الهلع أو رهاب العلاقات الاجتماعية.
5- الصراعات الأسرية أو صعوبة العلاقات والمشكلات في العمل أو المدرسة.
6- العزلة الاجتماعية.
7- الشعور بالرغبة في الانتحار أو محاولات اقترافه أو فعله.
8- تشويه الذات مثل جرح الشخص لنفسه.
9- الوفاة المبكرة نتيجة الحالات الطبية، أو الانتحار.
طرق تشخيص الاكتئاب
1- الفحص البدني:
ويجري طبيبك فحصًا بدنيًا ويطرح أسئلة عن صحتك، في بعض الحالات، قد يكون الاكتئاب مرتبطًا بمشكلة صحية جسدية كامنة.
2- اختبارات معملية:
وعلى سبيل المثال، قد يجري طبيبك اختبار دم يطلق عليه فحص تعداد الدم الكامل أو يختبر الغدة الدرقية ليتأكد من أنها تعمل بشكل صحيح.
3- التقييم النفسي:
ويقوم في هذا الإجراء اختصاصي الصحة النفسية بطرح أسئلة عن الأعراض لديك، وأفكارك، وشعورك، وأنماط سلوكك، وقد يُطلب منك ملء استبيان للمساعدة في الإجابة على هذه الأسئلة.
5- الدليل التشخيصي:
ويقوم اختصاصي الصحة النفسية باستخدام معايير الاكتئاب في الإصدار الخامس من الدليل التشخيصي والإحصائي للأمراض العقلية (DSM-5)، والذي نشرته جمعية الطب النفسي الأمريكية.
وإن الأدوية والعلاج النفسي فعال بالنسبة لمعظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب، ويمكن لطبيبك النفسي أن يصف أدوية لتخفيف الأعراض، ومع ذلك، فإن العديد من الأشخاص المصابين بالاكتئاب يستفيدون أيضًا من زيارة طبيب نفسي أو اختصاصي علم النفس أو متخصص متمرس في حالات الصحة العقلية آخر.
وإذا كان المريض يعاني من اكتئاب حاد، فقد يحتاج للبقاء بالمستشفى أو المشاركة في برامج علاج المرضى بالعيادات الخارجية إلى أن تتحسن الأعراض.
علاج الاكتئاب
أما إذا بالنسبة للنساء المقبلات على الحمل، أو المرضعة، فإن بعض مضادات الاكتئاب قد تشكل خطرًا صحيًا متزايدًا على طفلك الذي لم يولد بعد أو طفلك الرضيع، لذلك تحدثي مع طبيبكِ إذا أصبحتِ حاملًا، أو كنت تخططين للحمل.
وتتوفر أنواع عديدة من مضادات الاكتئاب، منها الأنواع أدناه، تأكد من مناقشة الآثار الجانبية المحتملة مع طبيبك أو الصيدلي، مثل:
1- مثبطات استرداد السيروتونين الانتقائية (SSRIs).
2- مثبطات امتصاص السيروتونين-نورايبينفرين (SNRIs).
3- مضادات الاكتئاب.
4- مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات.
5- مثبطات أكسيداز أحادي الأمين (MAOIs).
6- العلاج النفسي، ويتم فيها علاج المشكلات ذات الصلة مع أحد أخصائيي الصحة النفسية، عن طريق الحوار أو المعالجة النفسية.