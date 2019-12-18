الاكتئاب مرض العصر.. ينتقل بالوراثة.. الانتحار واضطرابات النوم أبرز أعراضه.. ويسبب زيادة الوزن.. وإليك طرق علاجه

أعراض خطيرة تؤكد إصابتك بالاكتئاب

4 أسباب لـ الاكتئاب.. وهل ينتقل وراثيًا؟

7 عوامل تزيد من فرص الإصابة بالاكتئاب.. تجنبها

9 مضاعفات خطيرة تحدث عند الإصابة به

طرق الكشف عن الاكتئاب.. وبهذه الطريقة يتم علاجه

يعد الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يسبب شعورًا الدائم بالحزن وفقدان الاهتمام بالأشياء المحيطة، ويسمى أيضًا اضطراب اكتئابي رئيسي أو اكتئاب سريري.





ويؤثر الاكتئاب على شعورك وتفكيرك وسلوكك ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل العاطفية والجسدية، وقد تواجهك صعوبة في القيام بالأنشطة اليومية العادية، وأحيانًا قد تشعر كما لو أن الحياة لا تستحق العيش.

أعراض الاكتئاب



وعادة ما تختلف الأعراض لدى العديد من المصابين بالاكتئاب باختلاف الحالة، بما يكفي لإحداث مشاكل ملحوظة في الأنشطة اليومية، مثل الذهاب إلى العمل، أو المدرسة، أو ممارسة الأنشطة الاجتماعية، أو خلال العلاقات مع الآخرين.





قد يشعر بعض الأفراد بالبؤس وعدم السعادة بشكل عام دون معرفة السبب.

أسباب الإصابة بـ الاكتئاب



عوامل تزيد من خطر الإصابة بـ الاكتئاب



مضاعفات تحدث لك فور الإصابة بـ الاكتئاب



طرق تشخيص الاكتئاب



علاج الاكتئاب

