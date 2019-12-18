برلمانية تطالب بحصر ذوي الاحتياجات الخاصة لتفعيل قانونهم

أشادت النائبة مايسة عطوة، بحرص منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة على مناقشة تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، وإصدار توصيات بشأن ذلك.





وأرجعت النائبة في تصريحات لـ"صدى البلد"، السبب في عدم تفعيل قانون ذوي الإعاقة إلى عدم وجود إحصاء كامل عن هذه الفئة في مصر.





وطالبت النائبة بضرورة تسريع تنفيذ توصيات المنتدى لصالح ذوي الإعاقة، والانتهاء من الإحصاء الخاص تصنيفهم من حيث نوع الإعاقة ودرجتها، الحالة الاجتماعية ومحل الإقامة.



