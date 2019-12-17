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أخبار البلد

"سعفان" و"بشارة" و"هجرس" يتبادلون الدروع في أول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:37 م
محمد سعفان - وزير
محمد سعفان - وزير القوى العاملة
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هيثم سعد الدين
تبادل محمد سعفان وزير القوى العاملة، واللواء شريف فهمي بشاره محافظ الإسماعيلية الدروع، وذلك في إطار زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال.

وأهدى "سعفان" درع الوزارة للمحافظ تقديرًا له على جهوده الحثيثة المبذولة في خدمة أبناء المحافظة.

كما أهدى "بشارة" درع المحافظة إلى وزير القوى العاملة تقديرًا له على جهوده في الارتقاء بالعملية الإنتاجية ، وعمله الدؤوب لإقامة علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، ورعاية وحماية العمالة غير المنتظمة.

كما قام الوزير بإهداء درع الوزارة للدكتورة ماجدة هجرس رئيس جامعة قناة السويس تقديرًا لها على جهودها المبذولة في الارتقاء بالعملية التعليمية، وما بذلته الجامعة من جهد كبير لإنجاح هذا الملتقى كشريك رئيسي للوزارة.

وقامت الدكتورة ماجدة هجرس رئيس الجامعة بإهداء درع الجامعة لكل من الوزير والمحافظ تقديرًا لهما على جهودهما المبذولة للارتقاء بكافة مؤشرات الدولة المصرية.
"سعفان" و"بشارة" و"هجرس" يتبادلون الدروع في أول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية
"سعفان" و"بشارة" و"هجرس" يتبادلون الدروع في أول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية
"سعفان" و"بشارة" و"هجرس" يتبادلون الدروع في أول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية
"سعفان" و"بشارة" و"هجرس" يتبادلون الدروع في أول ملتقى لريادة الأعمال بالإسماعيلية
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