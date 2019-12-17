بسبب العمل أو الدراسة.. ما هي الطريقة الصحيحة لجمع الصلاة

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يارا زكريا



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر للدار أن الله - سبحانه وتعالى- يقول: « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، ( سورة النساء: من الآية103)، مشيرًا إلى أن هذا يشمل الصلوات الخمس المفروضة والتي لكلًا منها وقت محدد.



وأوضح « شلبي» أن الشرع الحنيف أجاز لمن يتعذر عليه أداء الصلوات في وقتها أن يجمعها؛ فيصلي الظهر مع العصر تقديمًا فى وقت الظهر أو تأخيرًا في وقت العصر وكذا المغرب والعشاء يجوز جمعهما تقديمًا أو تأخيرًا، و صلاة الفجر تكون في وقتها؛ فلا تقدم ولا تؤخر.



وأضاف أمين الفتوى أن جمع الصلوات في نهاية اليوم مما لا يصح؛ كمن يعود لبيته ليلًا بعد صلاة العشاء فيأتي بجميع الصلوات معًا.



واختتم أنه يجب على المسلم أن يحافظ على أداء الصلوات في وقتها؛ فإن فاتته صلاة ما وجب عليه أن يقضها، ولا يتساهل في هذا الأمر ويعتاده كثيرًا.



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ورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول لا أستطيع قضاء الصلاة الفائتة فماذا أفعل.



أجاب جمعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك في الشريعة ما يسمى بالأصل، ثم إذا طرأ على هذا الأصل ظروف أو عدم قدرة فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فعلمنا أن نستيقظ ونصلي الفجر لأن هذا هو الأصل وهو وقته.



وأكمل، أن رجلًا قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إننا أهل بيت لا نقوم إلا في الضحى، يعني أن طبيعة أجسادهم هكذا، "جيناتهم كده"، يوضح جمعة، فأجابه الرسول: إذا قمت فصل. ويقول جمعة إنه إذا كان في ذمة السائل صلوات ولا يستطيع قضاءها، لضيق الوقت أو لكثرة الأعمال، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وعليه أن يستغفر، لكن إن كان يستطيع أن يصلي السنة فيجب عليه قضاء الصلوات الفائتة أولى.



- قضاء الصلاة الفائتة:

كيفية حساب قضاء الصلاة الفائتة لامرأة تعلمت الصلاة وهي كبيرة بالسن ، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، وأكدت أنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.



وحساب الصلاة الفائتة لهذه الحالة يكون من سن التكليف حينما بلغت سواء في الخامسة عشرة أو أقل أو أكثر، وتعد حتى العمر التي هي عليه الآن سواء الثلاثين أو الأربعين.



-أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة:

أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة هي ان تصلي بعد كل فرض حاضر فرضا من الفوائت، فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم .



-حكم أداء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة:

يجوز أداء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة بدلا من سنة الفرض او تحية المسجد لأن الصلاة الفائتة أولى بكثير من النوافل، ومن دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين بنية السنة، منوها بأن هذه السنة تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.



-هل الصلاة في الحرم تغني عن الفوائت؟

الصلاة في المسجد النبوي أو الحرم المكي لا تسقط الصلوات الفائتة، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين ثواب العبادة وما هو مفروض على الإنسان، وهناك فرق بين أن يعطى الله تعالى ثوابًا عظيمًا يساوى ثواب 100 ألف صلاة وبين قضاء الصلوات الفائتة فكل من فاتته صلاة فهو مطالب بها ما دام حيًا مستطيعًا فإذا صليت فى المسجد الحرام فهذا لا يقلل من عدد الصلوات الفائتة عليه.



ومن كان عليه صلوات فائتة كثيرة فليؤد مع كل فرض أخرى فائتة، كأن يصلي فرض اليوم وبعد الانتهاء منه يصلي فرضًا فائتا، وهكذا معه باقي الفروض”، لافتًا إلى أن تأدية الصلاة الفائتة أولى من أداء السنن بعد كل صلاة.



-هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة؟

هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر، فالصلوات الفائتة تصلى فى كل الأوقات حتى اوقات الكراهة، فالصلاة فى أوقات الكراهة هنا فى النافلة المطلقة، وليست فى كل الصلوات.



وأشار الى أن الشافعية يقولون إن الصلاة التى ليس لها سبب سابق او بدون سبب هذه هى التى تكره أن تصلى فى اوقات الكراهة، لكن الصلوات الفائتة اى الفرائض التى فرط فيها الإنسان أو ضاعت منه بسبب مرض او سفر اى سبب أخر فعليه ان يصلى ما عليه من فوائت فى كل الاوقات فتصح الصلاة الفائتة فى اى وقت.



-هل يجوز قضاء النوافل والفوائت من الصلاة في أوقات الكراهة؟

قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.



وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.



وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».



ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.



-هل صلاة النوافل تغني عن الفوائت؟

قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها؛ لأنها تعد دينًا فى رقبته عليه أن يقضيها.



وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال "لم أكن أصلى فى صغري ولكن عندما كبرت انتظمت فى الصلاة وأصلي الصلاة الحاضرة و النافلة قضاءً عن ما فاتنى من صلوات فهل ذلك يجوز؟"، أن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات المفروضة الفائتة، ولذلك فيجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة.



وأشار إلى أنه لا تصح النافلة بنية القضاء فى هذا الأمر إنما لو فات الإنسان صلوات فائتة فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل كثيرًا لأنه ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها حيث يقول المولى عز وجل (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وعليه أن يقضيها فالنافلة لا تغني عن قضاء الصلوات الفائتة.





-حكم الجمع بين الصلوات بنية قضاء الفوائت وقيام الليل:



وأوضح عاشور أن قيام الليل سنة مؤكدة، وقضاء الفوائت فرض، عند جمهور أهل العلم، فهو- إذن- مقدم على قيام الليل الذي هو نافلة.



وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « حكم صلاة الفوائت مع قيام الليل ؟»، أن صلاة الفوائت هى قضاء ما فات المسلم من فرائض الصلوات والتى يمكن أن تصلى فرض قديم مع فرض حالى أو تصلى مجمعة والتى يجب على الإنسان قضاؤها، أما صلاة قيام الليل فهى سنُة مؤكدة يستحب القيام بها.



وبيًن أنه يجب على المسلم تقسيم الوقت الذي يستطيع فيه أداء العبادات إلى قسمين الأول (صلاة الفوائت) أما باقى هذا الوقت فيخصص (لقيام الليل) لما فيها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكر والمناجاة.



ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي « فيسبوك» تقول صاحبته: « ما حكم من فاتته صلاة لاسيما فى فصل الشتاء؛ حيث أن النهار يكون قصيرًا جدًا بالنسبة للطالب أو من يعمل ولا يعود لبيته إلا بعد غروب الشمس».وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عبر فيديو البث المباشر للدار أن الله - سبحانه وتعالى- يقول: « إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا»، ( سورة النساء: من الآية103)، مشيرًا إلى أن هذا يشمل الصلوات الخمس المفروضة والتي لكلًا منها وقت محدد.وأوضح « شلبي» أن الشرع الحنيف أجاز لمن يتعذر عليه أداء الصلوات في وقتها أن يجمعها؛ فيصلي الظهر مع العصر تقديمًا فى وقت الظهر أو تأخيرًا في وقت العصر وكذا المغرب والعشاء يجوز جمعهما تقديمًا أو تأخيرًا، و صلاة الفجر تكون في وقتها؛ فلا تقدم ولا تؤخر.وأضاف أمين الفتوى أن جمع الصلوات في نهاية اليوم مما لا يصح؛ كمن يعود لبيته ليلًا بعد صلاة العشاء فيأتي بجميع الصلوات معًا.واختتم أنه يجب على المسلم أن يحافظ على أداء الصلوات في وقتها؛ فإن فاتته صلاة ما وجب عليه أن يقضها، ولا يتساهل في هذا الأمر ويعتاده كثيرًا. لا أستطيع قضاء الصلاة الفائتة ماذا أفعل ؟.. علي جمعة يجيبورد سؤال للدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، من سائل يقول لا أستطيع قضاء الصلاة الفائتة فماذا أفعل.أجاب جمعة ان الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن هناك في الشريعة ما يسمى بالأصل، ثم إذا طرأ على هذا الأصل ظروف أو عدم قدرة فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فعلمنا أن نستيقظ ونصلي الفجر لأن هذا هو الأصل وهو وقته.وأكمل، أن رجلًا قد جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال له: إننا أهل بيت لا نقوم إلا في الضحى، يعني أن طبيعة أجسادهم هكذا، "جيناتهم كده"، يوضح جمعة، فأجابه الرسول: إذا قمت فصل. ويقول جمعة إنه إذا كان في ذمة السائل صلوات ولا يستطيع قضاءها، لضيق الوقت أو لكثرة الأعمال، فلا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، وعليه أن يستغفر، لكن إن كان يستطيع أن يصلي السنة فيجب عليه قضاء الصلوات الفائتة أولى.كيفية حساب قضاء الصلاة الفائتة لامرأة تعلمت الصلاة وهي كبيرة بالسن ، سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية، وأكدت أنه يجب على المسلم قضاء ما ترك من الصلوات المفروضة مهما كثرت، ما عدا ما تتركه المرأة بسبب الحيض أو النفاس.وحساب الصلاة الفائتة لهذه الحالة يكون من سن التكليف حينما بلغت سواء في الخامسة عشرة أو أقل أو أكثر، وتعد حتى العمر التي هي عليه الآن سواء الثلاثين أو الأربعين.أفضل طريقة لأداء الصلاة الفائتة هي ان تصلي بعد كل فرض حاضر فرضا من الفوائت، فإذا صليت الظهر اليوم صل بعده ظهر من القديم .يجوز أداء الصلاة الفائتة بين الأذان والإقامة بدلا من سنة الفرض او تحية المسجد لأن الصلاة الفائتة أولى بكثير من النوافل، ومن دخل المسجد لأداء الصلاة بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة فله أن يصلي ركعتين بنية السنة، منوها بأن هذه السنة تجزئه عن أداء ركعتي تحية المسجد.الصلاة في المسجد النبوي أو الحرم المكي لا تسقط الصلوات الفائتة، لافتًا إلى أن هناك فرقًا بين ثواب العبادة وما هو مفروض على الإنسان، وهناك فرق بين أن يعطى الله تعالى ثوابًا عظيمًا يساوى ثواب 100 ألف صلاة وبين قضاء الصلوات الفائتة فكل من فاتته صلاة فهو مطالب بها ما دام حيًا مستطيعًا فإذا صليت فى المسجد الحرام فهذا لا يقلل من عدد الصلوات الفائتة عليه.ومن كان عليه صلوات فائتة كثيرة فليؤد مع كل فرض أخرى فائتة، كأن يصلي فرض اليوم وبعد الانتهاء منه يصلي فرضًا فائتا، وهكذا معه باقي الفروض”، لافتًا إلى أن تأدية الصلاة الفائتة أولى من أداء السنن بعد كل صلاة.هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر ؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاع عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.وأوضح عبدالسميع، قائلًا: إنه يجوز قضاء الصلاة الفائتة بعد صلاة الوتر، فالصلوات الفائتة تصلى فى كل الأوقات حتى اوقات الكراهة، فالصلاة فى أوقات الكراهة هنا فى النافلة المطلقة، وليست فى كل الصلوات.وأشار الى أن الشافعية يقولون إن الصلاة التى ليس لها سبب سابق او بدون سبب هذه هى التى تكره أن تصلى فى اوقات الكراهة، لكن الصلوات الفائتة اى الفرائض التى فرط فيها الإنسان أو ضاعت منه بسبب مرض او سفر اى سبب أخر فعليه ان يصلى ما عليه من فوائت فى كل الاوقات فتصح الصلاة الفائتة فى اى وقت.قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن هناك ثلاثة أوقات نهى الشرع الحنيف عن صلاة النوافل فيها، وهي بعد صلاة الفجر وقبل الظهر بعشر دقائق، وبعد صلاة العصر، وأن العلماء أجازوا للمُسلم أداء الصلوات الفائتة في أوقات الكراهة.وأوضح «شلبي»، خلال البث المباشر على صفحة دار الإفتاء، في إجابته على سؤال "ما حُكم قضاء صلاة الفوائت بعد صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر، حال تذكرها؟"، أن العلماء أجازوا الصلاة الفائتة في أوقات الكراهة، لأنها صلاة مُسببة، مشيرًا إلى أنه لا خلاف في قضاء الفوائت.وأكد أن النوافل لا تُغني عن الفرائض، فإذا كان على المُسلم فرائض، فلا ينبغي له أن يُصلى النوافل، وليجعل النوافل بنية الفريضة، لأن الذمة مطالبة بالفرض، والسُنة ليست على سبيل الإلزام، كما قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : «أُقْضُوا اللهَ، فَدَيْنُ اللهِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ».ويُشار إلى أن أوقات الكراهة، هي المنهي عن الصلاة فيها، وهي مكروهة كراهة تحريم، وهي بعد أداء صلاة الفجر، وبعد أداء صلاة العصر وعند طلوع الشمس حتى يتكامل طلوعها، وعند استوائها حتى تزول، وعند الاصفرار حتى يتكامل غروبها، وأيضا التنفل وقت خطبة الجمعة، وعند إقامة الصلاة.قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، إن من كان عليه صلوات فائتة يجب عليه أن يقضيها؛ لأنها تعد دينًا فى رقبته عليه أن يقضيها.وأضاف "عاشور"، فى إجابته عن سؤال "لم أكن أصلى فى صغري ولكن عندما كبرت انتظمت فى الصلاة وأصلي الصلاة الحاضرة و النافلة قضاءً عن ما فاتنى من صلوات فهل ذلك يجوز؟"، أن صلاة النافلة لا تجزئ عن الصلوات المفروضة الفائتة، ولذلك فيجب على من فاتته صلوات كثيرة أن يؤديها مع كل صلاة جديدة صلاة فائتة.وأشار إلى أنه لا تصح النافلة بنية القضاء فى هذا الأمر إنما لو فات الإنسان صلوات فائتة فيجب عليه أن يستغفر الله عز وجل كثيرًا لأنه ترك الصلاة وإخراجها عن وقتها حيث يقول المولى عز وجل (إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا) وعليه أن يقضيها فالنافلة لا تغني عن قضاء الصلوات الفائتة.وأوضح عاشور أن قيام الليل سنة مؤكدة، وقضاء الفوائت فرض، عند جمهور أهل العلم، فهو- إذن- مقدم على قيام الليل الذي هو نافلة.وأضاف عاشور، فى إجابته على سؤال « حكم صلاة الفوائت مع قيام الليل ؟»، أن صلاة الفوائت هى قضاء ما فات المسلم من فرائض الصلوات والتى يمكن أن تصلى فرض قديم مع فرض حالى أو تصلى مجمعة والتى يجب على الإنسان قضاؤها، أما صلاة قيام الليل فهى سنُة مؤكدة يستحب القيام بها.وبيًن أنه يجب على المسلم تقسيم الوقت الذي يستطيع فيه أداء العبادات إلى قسمين الأول (صلاة الفوائت) أما باقى هذا الوقت فيخصص (لقيام الليل) لما فيها من الصلاة والدعاء وقراءة القرآن والذكر والمناجاة.

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