كارثة| المشروبات الغازية الدايت تؤدي إلى الوفاة المبكرة

عميد معهد القلب السابق يحذر: المشروبات الغازية بها سم قاتل

تجنب أضرارها .. 3 تعليمات لتناول المشروبات الغازية بأمان

ولاسيما الدايت، حيث تزداد خطر الوفاة المبكرة.

وأضاف أحد الأطباء وفقًا لموقع "livescience" ان السيدات أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان مقارنًة بالرجال، حيث تزيد نسبة الخطر عليهن بسبب تعودهن على شرب

الدايت معرضين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشكلات في الجهاز الهضمي، وأمراض الكبد، والتهابات بالمرئ.

كما اشارت الابحاث أن الأشخاص يستهلكون

وأضاف أحد الباحثين أن يمكن ارتفاع مستوى السكر في الدم والذي يؤدي الأمر إلى غيبوبة سكر، زيادة خطر الإصابة بسرطان

الأمعاء

، لذلك نصح بعدم تناول أي

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