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مرأة

كارثة| المشروبات الغازية الدايت تؤدي إلى الوفاة المبكرة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:00 م
حياة عبد العزيز
يتناول الكثير من الأشخاص المشروبات الغازية بجانب تناول الأطعمة، كما يلجأ أصحاب الوزن الزائد بشرب المشروبات الغازية الدايت باعتبارها لا تحتوي على سكر، ولكن كشفت إحدى الدراسات بأضرار صحية عند شرب المشروبات الغازية.

أشارت دراسة أجريت حديثًا أن شرب كوبين أو اكثر من المشروبات الغازية، فتلك الاشخاص أكثر عرضة للوفاة بنسبة 17%، مقارنًة بالأشخاص الذين يتناولون كوب واحد في الشهر من المشروبات الغازية.

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وأضاف أحد الأطباء وفقًا لموقع "livescience" ان السيدات أكثر عرضة للإصابة بمرض السرطان مقارنًة بالرجال، حيث تزيد نسبة الخطر عليهن بسبب تعودهن على شرب المشروبات الغازية ولاسيما الدايت، حيث تزداد خطر الوفاة المبكرة.

كما اشارت الابحاث أن الأشخاص يستهلكون المشروبات الغازية الدايت معرضين للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، ومشكلات في الجهاز الهضمي، وأمراض الكبد، والتهابات بالمرئ.

وأضاف أحد الباحثين أن يمكن ارتفاع مستوى السكر في الدم والذي يؤدي الأمر إلى غيبوبة سكر، زيادة خطر الإصابة بسرطان الأمعاء، لذلك نصح بعدم تناول أي مشروبات غازية.
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