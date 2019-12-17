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رياضة

زيزو يعود لـ مران الزمالك وفترة تأهيل لنجمي الفريق

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:21 م
فريق الزمالك
فريق الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
انضم أحمد سيد "زيزو"، لاعب نادي الزمالك، إلى تدريبات الجري حول الملعب في مران اليوم.

وكان اللاعب أنهى مرحلة التأهيل فى الجيمانزيوم مؤخرا بعد الإصابة التي تعرض لها وأبعدته عن مباراة الجيش الأخيرة.

خضع محمود عبدالرازق "شيكابالا" وعبدالله جمعة ومحمد عبد الغني لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لتدريبات تأهيلية في الجيم تحت إشراف عمرو المطراوي اخصائي الإصابات.

تواجد محمود عبد الرحيم "جنش" حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي على التواجد في مران اليوم.

وقام اللاعب بمؤازرة اللاعبين وطالبهم بتحقيق الفوز في المباريات المقبلة.

ويبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.

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