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ثقافة

"ظل الحكايات" يطل من جديد على مسرح الغد.. الخميس

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:01 م
صدى البلد
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طارق موسى
قال الفنان سامح مجاهد، مدير فرقة مسرح الغد، إن العرض المسرحي " ظل الحكايات" يعود مرة أخرى على مسرح الغد بالعجوزة من يوم الخميس المقبل الموافق ١٩ ديسمبر الجاري في الساعة الثامنة مساء ولمدة ١٥ يوم،و ذلك نظرا للنجاح الجماهيري الذي حققه العرض خلال موسمه الأول في شهر نوفمبر الماضي.

و"ظل الحكايات" هي رحلة في عالم فانتازي من خلال الأحلام والكوابيس التي يشعر بها الإنسان، يؤدي إلى دخول الإنسان لعالم أحلام أخرى، فالعرض رحلة انسانية تعيش لحظاتها مرتبكة ومن خلال الصورة المرئيةو الموسيقى يبحر في أجواء الواقعية والتعبيريةو يغوص مع الشخصيات إلي العوالم السيريالية من كوابيس وأحلام و كذلك العالم الفانتازي وصولا لفهم هذا الواقع البسيط المعقد.

" ظل الحكايات" من بطولة رامي الطمباري، عبير الطوخي، محمود الزيات، خالد محايري، ديكور وملابس محمد فتحي، موسيقى وألحان صلاح مصطفى، ومن تأليف وأشعار ابراهيم الحسيني وإخراج عادل بركات.
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