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رياضة

مرتضى منصور لـ لاعبي الزمالك : اللي عايز يمشي يجيب عرض

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:19 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
كشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن أبرز قرارات مجلس إدارة النادي الابيض في اجتماعه الأخير، حيث تم الاستقرار على صرف المستحقات المالية المتأخرة للاعبى فريق الكرة خلال الساعات القليلة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أن مرتضى منصور وجه تحذيرا للاعبى الزمالك خلال جلسته معهم، وقال: "الزمالك ليس فيه مكان للمتمردين من يملك عرضًا ويريد الرحيل عن الزمالك يحضره والنادى والجهاز الفنى أصحاب القرار".

وأضاف مرتضي منصور "الزمالك اسم كبير ونرفض سياسة لىّ الذراع ".

وانتهى، منذ قليل، اجتماع المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مع لاعبى الفريق الأول لكرة القدم والجهاز الفنى، لمناقشة أسباب الخسارة من طلائع الجيش أمس بثلاثية مقابل هدفين.

حضر الاجتماع أمير مرتضى المشرف على الكرة وأعضاء مجلس الإدارة هانى زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح.
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