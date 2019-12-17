الكويت تترأس اجتماعا عربيا لتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا

استضافت الجامعة العربية اليوم، أعمال الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات برئاسة الكويت، بمشاركة ممثلي الأجهزة الجمركية العربية.



وناقش الاجتماع عددا من البنود منها مركز المعلومات الجمركي العربي وتبادل المعلومات الجمركية إلكترونيا بين الدول العربية، والمنافذ الجمركية المؤهلة.



كما ناقش قياس مؤشرات الأداء في تطبيق تيسير وتسهيل التجارة بين الدول العربية، وإعداد دليل استرشادي عربي للمشغل الاقتصادي المعتمد لمساعدة الدول الأعضاء التي ليس لديها برامج للمشغل الاقتصادي المعتمد.