ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مرتضى منصور يحضر مران الزمالك | وحقيقة رحيل مدرب الأحمل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:20 م
مرتضى منصور رئيس
مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
حضر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جزءا من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وحرص رئيس النادي على مؤازرة الفريق بصحبة الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق وإسماعيل يوسف وهاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضي وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.

في حين نفى اليوناني انطونيو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي ما تردد عن رحيله عن الزمالك.

وأشار أنطونيو إلى أن صفحته على الفيسبوك تم اختراقها وأن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأنه سعيد بالعودة للعمل داخل نادي الزمالك وتربطه علاقة جيدة بالجميع سواء جهاز فني ولاعبين.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اخبار نادي الزمالك اليوم 10-11-2019.. مرتضى منصور يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز فريق السلة وحقيقة اقتراب عودة معروف يوسف

اخبار الزمالك اليوم.. مفيش قناة فضائية.. وإصابة ميتشو بالسرطان.. وطارق حامد يطلب 20 مليونا

اخبار الزمالك.. رحيل ميتشو.. وحبس اللاعبين داخل مقر النادي.. واتفاق مبدئي مع كارتيرون

أعضاء مجلس إدارة الزمالك فى مران الفريق

موعد ظهور قناة الزمالك | خالد الغندور يفجر مفاجأة عنه

أخبار نادي الزمالك| مرتضى منصور يكشف حقيقة مرض ميتشو| خالد الغندور يفجر مفاجأة عن قناة الأبيض

ترشيحاتنا

تدخل جراحى عاجل لفنان كويتى شهير.. تفاصيل

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

اخبار الرياضة.. اجتماع طارئ في الزمالك.. مفاجأة في أزمة انسحاب الإسماعيلي أمام الأهلي.. وغضب في قطر بسبب محمد صلاح

مدرب طلائع الجيش: بكيت بعد فوزنا على الزمالك.. لهذا السبب

أمير الكويت وولي عهده يرسلان إلى تميم بن حمد.. ما فحوى رسالتيهما؟

الجيش الوطني الليبي يكشف محاولات تركية لانتهاك أراضي البلاد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل