مرتضى منصور يحضر مران الزمالك | وحقيقة رحيل مدرب الأحمل

حضر المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك جزءا من مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي اليوم بملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وحرص رئيس النادي على مؤازرة الفريق بصحبة الدكتور أشرف زكي أمين الصندوق وإسماعيل يوسف وهاني زادة وعلاء مقلد وأحمد مرتضي وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة النادي وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة.



في حين نفى اليوناني انطونيو مدرب الأحمال بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي ما تردد عن رحيله عن الزمالك.



وأشار أنطونيو إلى أن صفحته على الفيسبوك تم اختراقها وأن هذا الكلام عار تماما من الصحة وأنه سعيد بالعودة للعمل داخل نادي الزمالك وتربطه علاقة جيدة بالجميع سواء جهاز فني ولاعبين.



ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة المقرر لها يوم الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الممتاز.