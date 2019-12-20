فيديوجراف| شرائح الضرائب على الدخل ونسبة الخصم

تتقدم النائبة مرفت الكسان بمشروع قانون تعديل ضريبة الدخل للتخفيف عن البسطاء.



ورفع شريحة المعفاة من 8 آلاف إلى 14 ألف جنيه، وإعفاء الشريحة الأولى حتي 14 ألف جنيه في السنة.



الشريحة الثانية أكثر من 14 ألفا حتى 30 ألف جنيه، وخصم 10% أي 1400 جنيه على الحد الأدنى.



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