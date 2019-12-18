تحرك برلماني لتحويل سنترال الأوبرا إلى سوق تجاري

تقدم النائب رضا البلتاجي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير التجارة والصناعة بشــأن الاستفادة من مبنى سنترال الأوبرا القديم بميدان العتبة.



وتضمن الطلب إن مبنى سنترال الأوبرا القديم بميدان العتبة يتكون من 22 دور وعدد غرفه تتجاوز 400 غرفة فيجب الاستفادة منه واستغلاله لرفع الزحام والتكدس عن شوارع العاصمة من الباعة الجائلين والتخلص من المشهد اليومي الدائم فى شوارع العاصمة.



وطالب النائب خلال طلب الإحاطة بضرورة، التدخل الفوري من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لعلاج تلك المشكلة التي تخنق العاصمة.



وأكد البلتاجي في طلبه أنه مع كل ذلك يتقدم بطلب الإحاطة هذا للدكتور علي عبد العال رئيس مجلس الوزراء والدكتور وزير الاتصالات واللواء وزير التنمية المحلية في شأن آليات الحكومة للاستفادة من مبنى سنترال الأوبرا القديم.



وأشار على ضرورة تحويله إلي سوق تجاري لتوزيع منتجات المصانع الصغيرة والمتوسطة وتفريغ العاصمة من آلاف الباعة الجائلين.