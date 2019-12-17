توم كروز يعيد أمجاده القديمة فى سلاح الطيران خلال Top Gun: Maverick

بعد مرور ما يقرب من الربع قرن على إطلاق فيلم Top Gun للنجم توم كروز، يعود النجم الهوليوودي المحبوب لأداء الدور الذي ساهم في وضع اسمه ضمن نجوم الصف الأول.



وهذا في الجزء الثاني والذي يحمل اسم Top Gun: Maverick، والذي تطلقه شركة فور ستار فيلمز في دور العرض المصرية وقاعات IMAX في يونيو 2020.



بعد قضائه لأكثر من ثلاثين عامًا في القوات الجوية كان مافريك فيها ضمن أفضل الطيارين، ولكنه يتفادى التقدم في الرتبة التي ستضعه في مكانة مختلفة كما يستمر في تطوير إمكانياته، يجد مافريك نفسه مكلفًا بتدريب كتيبة من خريجي Top Gun للقيام بمهمة محددة لم يقم بها طيار حي من قبل.



وبالإضافة لتوم كروز، يشارك في بطولة الفيلم كتيبة ضخمة من النجوم منهم ميليس تيلر، جنيفر كونيللي، جون هام، مونيكا باربارو، إد هاريس وفال كيلمر، وهو من تأليف جيم كاش، جاك إيبس جونيور، إريك وانر سينجر، كريستوفر ماكواير وإهرن كروجر، وإخراج جوزيف كويزينيسكي.



الجزء الأول من الفيلم حقق نجاحًا ضخمًا في شباك التذاكر بإيرادات تجاوزت الـ 350 مليون دولار أميركي وكان هذا رقم هائل في هذا الوقت، كما فاز بجائزتيّ الأوسكار والجولدن جلوب لأفضل أغنية أصلية.