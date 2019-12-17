بطنطا والمحلة الكبرى.. بدء أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بالغربية

أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على البدء فى أعمال تطوير المناطق العشوائية فى 7 مناطق بطنطا والمحلة الكبرى بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه وعدم انتظار انتهاء الإجراءات الورقية والروتينية.





جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقد اليوم بمقر مركز ومدينة المحلة الكبرى بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثلين عن جهاز تطوير المناطق العشوائية.





وخلال الاجتماع؛ شدد محافظ الغربية على التنسيق التام مع جميع الجهات المعنية بالمرافق والبنية التحتية ( مياه شرب - صرف صحى - كهرباء - غاز - تليفونات) وحضور مندوبيها بصفة يومية خلال أعمال التطوير ، مؤكدًا على التواصل الدائم مع القائمين على الأعمال لتذليل أى عقبات تؤخر أعمال التطوير.



