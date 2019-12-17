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محافظات

بطنطا والمحلة الكبرى.. بدء أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بالغربية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:46 م
تطوير مناطق عشوائية
تطوير مناطق عشوائية
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أحمد على
أكد الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية على البدء فى أعمال تطوير المناطق العشوائية فى 7 مناطق بطنطا والمحلة الكبرى بقيمة تتجاوز 400 مليون جنيه وعدم انتظار انتهاء الإجراءات الورقية والروتينية.

جاء ذلك خلال الإجتماع الموسع الذى عقد اليوم بمقر مركز ومدينة المحلة الكبرى بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة وممثلي جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وممثلين عن جهاز تطوير المناطق العشوائية.

وخلال الاجتماع؛ شدد محافظ الغربية على التنسيق التام مع جميع الجهات المعنية بالمرافق والبنية التحتية ( مياه شرب - صرف صحى - كهرباء - غاز - تليفونات) وحضور مندوبيها بصفة يومية خلال أعمال التطوير ، مؤكدًا على التواصل الدائم مع القائمين على الأعمال لتذليل أى عقبات تؤخر أعمال التطوير.

كما كلف رؤساء الأحياء بالتواجد الدائم فى المواقع داخل حيز التطوير لتسهيل كافة الإجراءات، مطالبًا القائمين على الأعمال بتكثيف العمالة للإنتهاء خلال 6 أشهر بدلًا من 8 أشهر.
بطنطا والمحلة الكبرى.. بدء أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بالغربية
بطنطا والمحلة الكبرى.. بدء أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بالغربية
بطنطا والمحلة الكبرى.. بدء أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بالغربية
بطنطا والمحلة الكبرى.. بدء أعمال تطوير 7 مناطق عشوائية بالغربية
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