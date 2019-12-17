كأس العالم للأندية.. حسن الهيدوس يقلص النتيجة بين الترجي والسد إلى 4-2

أحرز حسن الهيدوس الهدف الثاني للسد فى مرمى الترجى عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح فى مرمى معز بين شريفية ضمن لقاء تحديد المركز الخامس بكأس العالم للأندية، التي تقام حاليا في الدوحة بعدما كان تقدم فريق الترجي التونسي متقدما على السد ، بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء تحديد المركز الخامس بكأس العالم للأندية، الذي يقام على ملعب خليفة الدولي بالدوحة.





افتتح الترجي التسجيل مبكرا، بعد انطلاقة من أنيس البدري من الجهة اليسرى، ثم لعبها عرضية داخل المنطقة، لترتد من دفاع السد، وتذهب إلى حمدي الهوني الذي رواغ جابي مدافع السد، ووضعها في الشباك في الدقيقة الثامنة.





وفي الدقيقة 13، وأضاف أنيس البدري هدف الترجي الثاني، في مرمى السد الفارغ، بعد خطأ من دفاع الفريق القطري.





وعاد أنيس البدري لتسجيل هدف الترجي الثالث من ركلة جزاء، في الدقيقة 26 من عمر الشوط الأول.





ونجح بغداد بونجاح في تقليص الفارق للسد، من ركلة جزاء سددها في الدقيقة 32.





وواصل حمدى الهوني تألقه بتسجيل هدفه الثاني، والرابع للترجي في شباك السد، في الدقيقة 42.



