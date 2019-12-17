نقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالبسلة والديك الرومي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير بطاطس بالبسلة والديك الرومي:

رومي مفروم

بطاطس مهروسه

بيض

بسلة

جبنه شيدر

بصل

كمون

كركم

بقسماط

كزبرة خضراء زيت

كريمه لباني

ملح – فلفل

بيض

لبن

مرقة

ثوم



طريقة عمل بطاطس بالبسلة والديك الرومي:

* افرمي البصل والثوم وضعيها في طاسة بها زيت على النار وقلبيها حتى تحمر ثم قلبيها ثم الكركم والكمون والكزبرة الخضراء وملح وفلفل

* ضعي زيت مع ثوم مفروم و بصل مكعبات مع مكعب مرقة و بسله و البطاطس المسلوقه و ملح و فلفل و كمون و كركم و قليل من البقسماط و قلبيها قليلا

* ثم ضعي الخليط في طاجن الفرن و عليه خليط الرومي

* اخلطي البيض و اللبن و الكريمه اللباني و ضيفيهم للطاجن مع الجبنه الشيدر و ادخيليه الفرن ساخن حتي يحمر وجهه ثم قدميه

