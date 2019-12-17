نقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالبسلة والديك الرومي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.
مقادير بطاطس بالبسلة والديك الرومي:
رومي مفروم
بطاطس مهروسه
بيض
بسلة
جبنه شيدر
بصل
كمون
كركم
بقسماط
كزبرة خضراء زيت
كريمه لباني
ملح – فلفل
بيض
لبن
مرقة
ثوم
طريقة عمل بطاطس بالبسلة والديك الرومي:
* افرمي البصل والثوم وضعيها في طاسة بها زيت على النار وقلبيها حتى تحمر ثم قلبيها ثم الكركم والكمون والكزبرة الخضراء وملح وفلفل
* ضعي زيت مع ثوم مفروم و بصل مكعبات مع مكعب مرقة و بسله و البطاطس المسلوقه و ملح و فلفل و كمون و كركم و قليل من البقسماط و قلبيها قليلا
* ثم ضعي الخليط في طاجن الفرن و عليه خليط الرومي
* اخلطي البيض و اللبن و الكريمه اللباني و ضيفيهم للطاجن مع الجبنه الشيدر و ادخيليه الفرن ساخن حتي يحمر وجهه ثم قدميه
مقادير بطاطس بالبسلة والديك الرومي:
رومي مفروم
بطاطس مهروسه
بيض
بسلة
جبنه شيدر
بصل
كمون
كركم
بقسماط
كزبرة خضراء زيت
كريمه لباني
ملح – فلفل
بيض
لبن
مرقة
ثوم
طريقة عمل بطاطس بالبسلة والديك الرومي:
* افرمي البصل والثوم وضعيها في طاسة بها زيت على النار وقلبيها حتى تحمر ثم قلبيها ثم الكركم والكمون والكزبرة الخضراء وملح وفلفل
* ضعي زيت مع ثوم مفروم و بصل مكعبات مع مكعب مرقة و بسله و البطاطس المسلوقه و ملح و فلفل و كمون و كركم و قليل من البقسماط و قلبيها قليلا
* ثم ضعي الخليط في طاجن الفرن و عليه خليط الرومي
* اخلطي البيض و اللبن و الكريمه اللباني و ضيفيهم للطاجن مع الجبنه الشيدر و ادخيليه الفرن ساخن حتي يحمر وجهه ثم قدميه