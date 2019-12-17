ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل بطاطس بالبسلة والديك الرومي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:48 م
طريقة عمل بطاطس بالبسلة
طريقة عمل بطاطس بالبسلة والديك الرومي
Advertisements
اسماء محمد
نقدم لكم طريقة عمل بطاطس بالبسلة والديك الرومي بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير بطاطس بالبسلة والديك الرومي:
رومي مفروم
بطاطس مهروسه
بيض
بسلة
جبنه شيدر
بصل
كمون
كركم
بقسماط
كزبرة خضراء زيت
كريمه لباني
ملح – فلفل
بيض
لبن
مرقة
ثوم

طريقة عمل بطاطس بالبسلة والديك الرومي:
* افرمي البصل والثوم وضعيها في طاسة بها زيت على النار وقلبيها حتى تحمر ثم قلبيها ثم الكركم والكمون والكزبرة الخضراء وملح وفلفل
* ضعي زيت مع ثوم مفروم و بصل مكعبات مع مكعب مرقة و بسله و البطاطس المسلوقه و ملح و فلفل و كمون و كركم و قليل من البقسماط و قلبيها قليلا
* ثم ضعي الخليط في طاجن الفرن و عليه خليط الرومي
* اخلطي البيض و اللبن و الكريمه اللباني و ضيفيهم للطاجن مع الجبنه الشيدر و ادخيليه الفرن ساخن حتي يحمر وجهه ثم قدميه
Advertisements

موضوعات متعلقة

7 وصفات غير تقليدية للقرنبيط .. أبرزها البيتزا واليخني

لو مش بتحبه هتغير رأيك .. القرنبيط سر علاج أخطر الأمراض .. ويحمى من أشهر أنواع السرطان .. و 7 طرق شهية غير تقليدية لعمله

طريقة عمل مكرونة بالخضار في الفرن

هنتغدى إيه.. مكرونة بالسجق وكفتة الحاتى أحلى من المطاعم

طريقة عمل طاجن البحريات بالخضروات

ترشيحاتنا

ماذا قال كارتيرون للاعبي الزمالك بعد الهزيمة بثلاثية؟

مصطفى محمد يكشف حقيقة هجومه على لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

بسبب سقوط عمود الشبكة.. نقل لاعبة الأهلى للعناية المركزة

حفلة في الدوحة| الترجي التونسي يضرب السد القطري بثلاثية في أول 30 دقيقة.. فيديو

السيسي يشارك مع شباب العالم في فعاليات ماراثون السلام

حب الشهرة أوقعه في المحظور.. ضبط السعودي بطل فيديو العباءة مع الممثلة الأردنية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أمن القاهرة: إزالة 300 إشغال طريق وتحرير 4 آلاف مخالفة مرورية.. صور

أيقونة جديدة تزين المملكة.. برج ASAR بالرياض يلامس السماء

توقف عن استخدامها فورا.. الأكواب الورقية والفلين فيها سم قاتل