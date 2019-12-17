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منوعات

إنقاذ حيوانات مهددة بخطر الانقراض خلال حرائق سيدني

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:58 م
حيوان الكوالا
حيوان الكوالا
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أماني إبراهيم
اهتم رجال الإطفاء والإنقاذ في أستراليا بإنقاذ الحيوانات، تماما كالاهتمام بإنقاذ البشر، وأعلنت جمعية الحفاظ على البيئة، اليوم الثلاثاء، أنها أنقذت 10 من حيوان الكوالا من طريق حرائق الغابات بالقرب من العاصمة سيدني.

ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية فإن الحرائق المدمرة تزداد بشدة في أستراليا، وقام رجال الإنقاذ بتفقد الأشجار لإنقاذ حيوانات الكوالا النادرة وتمكنوا من إنقاذ 3 ذكور كوالا و5 إناث كوالا وأربعة حديثي الولادة، وتم نقلهم بأمان إلى حديقة حيوان تارونجا بسيدني إلى أن يتم إعادتها إلى البرية مجددا بأمان.

وقال نيك بويل مدير جمعية المحافظة على البيئة في حديقة الحيوان: "نحن ملتزمون برعاية هذه الكوالا المهمة والنادرة لضمان الحفاظ على بعض هذا التنوع الجيني الحيوي وضمان مستقبل هذا النوع المميز".

ويذكر أن التهمت نيران الحريق ما يزيد عن 7.4 مليون فدان من الأراضي خلال حرائق الغابات، ودمرت مساحات شاسعة، وعلى الرغم من إنقاذ العشرات من حيوانات الكوالا في الأشهر القليلة الماضية، يخشى الخبراء موت مئات منها خلال الحريق.

وقالت مديرة العلوم للحياة البرية كيلي لي أنه كان من الصعب العثور على الكوالا وجمعها خلال النيران.
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